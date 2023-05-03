تعرف على النجم المصري الذي يحيي حفل مباراة السوبر المصري
الأربعاء، 03 مايو 2023 - 16:11
كتب : FilGoal
أعلن مجلس أبوظبي الرياضي أن الفنان تامر حسني سيحيي حفلا غنائيا على هامش مباراة السوبر المصري التي ستجمع الأهلي وبيراميدز على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.
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