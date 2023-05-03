تعرف على النجم المصري الذي يحيي حفل مباراة السوبر المصري

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 16:11

كتب : FilGoal

كأس السوبر المصري لموسم 2018-2019

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي أن الفنان تامر حسني سيحيي حفلا غنائيا على هامش مباراة السوبر المصري التي ستجمع الأهلي وبيراميدز على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

طالع التفاصيل من هـــــنـــــا

الأهلي بيراميدز السوبر المصري تامر حسني
نرشح لكم
وزارة الرياضة تصدر بيانا حول شرعية لجنتي الانضباط والاستئناف باتحاد الكرة الدرجة الثانية – المصري بالسلوم يشكو حكم مباراة المنصورة "تسبب في خسارتنا" خبر في الجول - رغم عدم تأجيل لقاء الحرس.. الأهلي قد يسافر لـ تونس مبكرا قائمة بيراميدز - 3 غيابات.. وحضور صبحي وفتحي أمام الأهلي في السوبر المصري بيراميدز يخوض مرانه الأخير قبل التوجه إلى الإمارات لمواجهة الأهلي في السوبر المصري خبر في الجول - الكشف عن حكام مباراتي الأهلي أمام الترجي.. ذكرى سعيدة وأخرى حزينة خبر في الجول - كاف يخطر الأهلي بموعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي مجلس أبوظبي الرياضي يكشف آخر موعد لاستراجع جماهير الزمالك قيمة تذاكر السوبر المصري
أخر الأخبار
سكاي: برايتون يقترب من ضم جيمس ميلنر 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزارة الرياضة تصدر بيانا حول شرعية لجنتي الانضباط والاستئناف باتحاد الكرة 22 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية – المصري بالسلوم يشكو حكم مباراة المنصورة "تسبب في خسارتنا" 41 دقيقة | الدرجة الثانية
ماركا: ريال مدريد على بعد خطوة من ضم بيلينجهام.. ليفربول وسيتي خارج السباق ساعة | الكرة الأوروبية
تعرف على النجم المصري الذي يحيي حفل مباراة السوبر المصري ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - رغم عدم تأجيل لقاء الحرس.. الأهلي قد يسافر لـ تونس مبكرا ساعة | الكرة الإفريقية
انضمام فيرديناند وبيتر تشك لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
قائد ليفربول يسهب في الإشادة بمحمد صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة