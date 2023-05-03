تعرف على النجم المصري الذي يحيي حفل مباراة السوبر المصري

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي أن الفنان تامر حسني سيحيي حفلا غنائيا على هامش مباراة السوبر المصري التي ستجمع الأهلي وبيراميدز على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

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