خبر في الجول - رغم عدم تأجيل لقاء الحرس.. الأهلي قد يسافر لـ تونس مبكرا

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 16:08

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي

يفاضل الأهلي بين يومين للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يفاضل بين يومي 8 أو 9 مايو للسفر إلى تونس.

يأتي ذلك رغم عدم صدور قرار بتأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود في بطولة الدوري حتى الآن، إذ محدد لها يوم 9 مايو الجاري.

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ويلعب الأهلي مع بيراميدز يوم الجمعة في مباراة كأس السوبر المصري، ثم يلعب مع حرس الحدود يوم 9 مايو في الدوري، قبل أن يلعب مع الترجي في تونس يوم 12 مايو.

ولم تصدر قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مباراة الترجي وشبيبة القبائل حتى الآن، والتي قد تؤدي إلى إقامة المباراة خارج تونس من الأساس، أو لعب اللقاء بدون جمهور.

ويلعب الأهلي مع الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ سيقام الذهاب على أرض الترجي يوم 12 مايو، ثم سيكون الإياب في مصر يوم 19 مايو.

ويتواجد الأهلي حاليا في الإمارات لمواجهة بيراميدز يوم 5 مايو في بطولة كأس السوبر المصري.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الترجي
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