انضمام فيرديناند وبيتر تشك لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي انضمام ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق وبيتر تشك حارس تشيلسي السابق إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي.

وتواجد الثنائي ضمن قائمة مختصرة من 15 لاعبا، قبل أن يحسم تصويت عبر الإنترنت انضمامه للقاعة.

وتوج ريو فيرديناند بستة ألقاب دوري إنجليزي بعد انضمامه للشياطين الحمر من ليدز يونايتد في عام 2002.

وشارك المدافع القوي مع يونايتد في 504 مباريات خلال 20 موسما في الدوري الإنجليزي.

شهدت قاعة المشاهير انضمام العديد من لاعبي الشياطين الحمر، وهم إريك كانتونا وديفيد بيكام وروي كين وبول سكولز وبيتر شمايكل وواين روني.

بالإضافة إلى مدربهم التاريخي السير أليكس فيرجسون.

بينما أصبح تشك ثالث لاعب من تشيلسي ينضم لقاعة المشاهير، بعد فرانك لامبارد وديديه دروجبا.

وشارك الحارس التشيكي مع الزرق في 333 مباراة خلال 11 موسما في الدوري الإنجليزي.

بينما لعب 110 مباريات بقميص أرسنال خلال 4 مواسم.

وحصد تشك لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات مع تشيلسي، في مواسم 2004-2005 و2005-2006 و2009-2010 و2014-2015.

كما انضم توني أدامز قائد أرسنال السابق لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي.

ولعب أدامز 504 مباريات بقميص المدفعجية على مدار 19 عاما.

وحصد توني لقب الدوري الإنجليزي 4 مرات مع أرسنال، في مواسم 1988-1989 و1990-1991 و1997-1998 و2001-2002.