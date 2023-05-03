كلوب: مواجهة توتنام كانت من أفضل المباريات التي لعبناها هذا الموسم

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 14:41

كتب : FilGoal

يورجن كلوب مدرب ليفربول

وصف يورجن كلوب مدرب ليفربول مباراة فريقه أمام توتنام بأحد أفضل مباريات الحمر هذا الموسم، في ظل الموسم السيئ الذي قدمه الفريق.

ويحل فولام ضيفا على ليفربول بملعب أنفيلد في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء بعد 3 أيام من الفوز الدرامي على توتنام بنتيجة 4-3.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أدركنا مدى قوة هذا فولام لأننا لعبنا معهم في افتتاح الموسم، ولقد تحسنوا أكثر منذ ذلك الحين".

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وأضاف "سيكون خطأ كبيرا ألا نستعد بشكل جيد لمواجهتهم. بعد فوزنا على توتنام يوم الأحد، قلت إن هناك الكثير من الأشياء التي نحبها وكذلك بعض الأشياء التي لا نحبها".

وتابع "من الواضح أن أكبر الأمور الإيجابية هي أننا مازلنا نحقق الفوز على الرغم من تعرضنا لانتكاسات. لقد أحببت الكثير مما رأيته من اللاعبين وليس هناك شك في أن هذه كانت خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح".

وأردف الألماني "هذا لا يعني أننا سنتجاهل الأشياء التي لم تعجبنا لأننا لن نحبها، ولكن الخبر السار هو أن جميع المشاكل التي واجهتنا خلال المباراة يمكن حلها".

وواصل "لن نغفل عن الصفات التي سمحت لنا بتسجيل 4 أهداف ولعب كرة قدم جيدة ضد فريق توتنام. كانت بداية المباراة استثنائية بالنسبة لنا. كانت من أفضل المباريات التي خضناها هذا الموسم".

واستمر كلوب "لكن من الواضح أن التقدم 3-0 في وقت مبكر كما فعلنا تسبب في بعض المشاكل. لسنا الفريق الأول الذي حدث له هذا ولن نكون الأخير، لكنها مشكلة كان علينا تجنبها".

وأتم "نأمل أن نكون قادرين على نقل العديد من الإيجابيات التي شهدتها مواجهة توتنام إلى مباراة فولام، مع تحسين بعض الأمور التي لم نحبها كثيرًا. إذا استطعنا القيام بذلك، فسنمنح أنفسنا أفضل فرصة ممكنة لتحقيق نتيجة جيدة. لن يكون الأمر سهلاً بالطبع، لكن هذا يجب أن يكون هدفنا".

ويسعى زملاء محمد صلاح لاحتلال أحد المراكز الـ4 الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

رصيد ليفربول وصل إلى النقطة 56 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع والذي لعب مباراة أقل.

ليفربول يورجن كلوب فولام توتنام
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