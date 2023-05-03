خبر في الجول - الكشف عن حكام مباراتي الأهلي أمام الترجي.. ذكرى سعيدة وأخرى حزينة

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 14:36

كتب : محمد عبد العظيم

بيتر واويرو كاماكو

يدير الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والأهلي.

وعلم FilGoal.com أن واويرو سيكون حكما للقاء الذي يقام في ملعب رادس في العاشرة مساء الجمعة 12 مايو الجاري.

ويعاونه كحكم مساعد أول: سورو فاستواني من ليسوتو، وكحكم مساعد ثانٍ: الكيني جيلبيرت شيرويت. بينما يتواجد الصومالي عمر عبد القادر كحكم رابع.

وفي تقنية الفيديو يظهر الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقران قوراري.

وسبق أن أدار بيتر واويرو مباراة وحيدة للأهلي كانت في النسخة الحالية، وانتصر فيها الفريق المصري برباعية نظيفة على القطن الكاميروني في دور المجموعات.

حكام الإياب

كما علم FilGoal.com أن مباراة الإياب يديرها الموريتاني دحان بيده.

وتقام مباراة الإياب في استاد القاهرة في العاشرة مساء يوم الجمعة 19 مايو.

وأدار بيده مباراة واحدة سابقة للأهلي شهدت خسارته أمام الهلال السوداني في دور المجموعات للموسم الحالي بهدف دون رد.

ويعاون بيده: الأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس كمساعد أول، والموريتاني حمدين ديبا كمساعد ثانٍ، والإيفواري إبراهيما كالو كحكم رابع.

وفي تقنية الفيديو يحضر الغاني دانييل ني، ويعاونه المغربي سمير قزاز.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الترجي
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