خبر في الجول - كاف يخطر الأهلي بموعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 13:46

كتب : أحمد الخولي محمد عبد العظيم

الأهلي - الرجاء

تلقى الأهلي إخطارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بموعد مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وعلم FilGoal.com أن مباراة الذهاب تقام في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 12 مايو في رادس.

فيما يقام الإياب في استاد القاهرة في العاشرة مساء الجمعة 19 مايو.

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وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بتفوقه على الرجاء البيضاوي المغربي 2-0 في مجموع المباراتين.

من جانبه، تأهل الترجي بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1 في مجموع المباراتين.

ويسعى الأهلي للوصول إلى نهائي المسابقة للموسم الرابع على التوالي.

وفاز الأهلي باللقب عامي 2020 و2021، وحل وصيفا في نسخة 2022 أمام الوداد.

ويلتقي الفائز من الأهلي والترجي، بالمتفوق من نصف النهائي الآخر بين الوداد وماميلودي صنداونز.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز الجمعة المقبل في كأس السوبر المصري لحصد لقب محلي جديد.

الأهلي الترجي دوري أبطال إفريقيا
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