تقرير تونسي: لجنة كاف تجتمع الخميس لبحث عقوبات الترجي قبل لقاء الأهلي

تجتمع لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الخميس لبحث العقوبات المتوقعة على نادي الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قبل أيام، كشف مصدر من كاف عن احتمالية تعرض الترجي التونسي لعقوبات كبيرة بسبب أعمال الشغب التي حدثت خلال مواجهة الفريق ضد شبيبة القبائل (التفاصيل).

وقال مصدر مسؤول من لجنة الانضباط بكاف لإذاعة موزاييك التونسية أن اللجنة ستجتمع يوم الخميس للنظر في ملف مباراة الترجي ضد شبيبة القبائل الجزائري.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة لم يتلقّوا حتى مساء الثلاثاء التقارير الخاصة بمباراة الترجي وشبيبة القبائل.

ستقوم اللجنة بدراسة كل التقارير قبل اتخاذ القرارات اللازمة من ثم إرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمصادقة عليها والإعلان عنها.

وكان الترجي قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب رادس في إياب ربع النهائي.

وشهدت المباراة بين شوطيها أعمال شغب ومواجهات بين جماهير الترجي والأمن في الملعب مما أخر انطلاق الشوط الثاني لمدة 35 دقيقة.

قبل أيام، قال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "لجنة الانضباط تجتمع في الأسبوع الحالي لاتخاذ القرار النهائي في أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل وذلك بعد تسلم تقرير مراقب المباراة ومراجعة مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها من الملعب".

وتابع "هناك احتمال أن يتم منع الترجي من الحضور الجماهيري لعدة مباريات على ملعبه بداية من دور نصف النهائي أو نقل مبارياته خارج تونس بدون حضور جماهيري".

وسيلعب الترجي في نصف النهائي مع الأهلي الذي حقق الفوز على الرجاء المغربي.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في تونس أحد يومي 12 أو 13 من شهر مايو الجاري.

ومن المنتظر أن تُلعب في استاد رادس الخاص بفريق الترجي التونسي.

ثم تقام مباراة العودة في القاهرة أحد يومي 19 و20 من الشهر ذاته.

ويحتضن استاد القاهرة مباراة الأهلي والترجي.

على أن يعلن كاف مواعيد المباريات الرسمية خلال ساعات.

وفي حال قرر كاف معاقبة الترجي فيعني أن الأهلي سيلعب مباراة الذهاب في تونس دون حضور جماهيري.