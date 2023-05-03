نهاية موسم تياجو ألكانتارا

ذكرت جريدة ذا تايمز أن تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في 28 مباراة فقط مع الريدز هذا الموسم.

وأفاد التقرير أن ألكانتارا خضع لعملية جراحية في الفخذ ستبعده عن المباريات الـ5 المتبقية لفريقه هذا الموسم.

في موسمه الثالث مع ليفربول، عانى تياجو باستمرار من مشاكل اللياقة البدنية، وسينهي الموسم هذه المرة بأدنى عدد من المباريات.

تياجو كان متاحا للمباريات الـ4 الأخيرة قبل الفوز 4-3 يوم الأحد على توتنام، لكنه لم يشارك.

وأوضح التقرير أن ليفربول لا يفكر في تمديد عقد ألكانتارا الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

الدولي الإسباني صنع هدفا وحيدا هذا الموسم ولم يسجل.

ويستعد ليفربول لملاقاة فولام بملعب أنفيلد في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ويسعى زملاء محمد صلاح لاحتلال أحد المراكز الـ4 الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

رصيد ليفربول وصل إلى النقطة 56 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع والذي لعب مباراة أقل.