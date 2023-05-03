نهاية موسم تياجو ألكانتارا

الأربعاء، 03 مايو 2023 - 11:53

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا × ليفربول - تشيلسي

ذكرت جريدة ذا تايمز أن تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في 28 مباراة فقط مع الريدز هذا الموسم.

وأفاد التقرير أن ألكانتارا خضع لعملية جراحية في الفخذ ستبعده عن المباريات الـ5 المتبقية لفريقه هذا الموسم.

أخبار متعلقة:
3 أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام فولام مواعيد مباريات الأربعاء 3 مايو 2023 - حسم محتمل للدوري الإيطالي.. وسيتي يسعى لاستعادة الصدارة صدارة مؤقتة.. أرسنال يستعيد توازنه في الدوري بثلاثية تعمق جراح تشيلسي

في موسمه الثالث مع ليفربول، عانى تياجو باستمرار من مشاكل اللياقة البدنية، وسينهي الموسم هذه المرة بأدنى عدد من المباريات.

تياجو كان متاحا للمباريات الـ4 الأخيرة قبل الفوز 4-3 يوم الأحد على توتنام، لكنه لم يشارك.

وأوضح التقرير أن ليفربول لا يفكر في تمديد عقد ألكانتارا الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

الدولي الإسباني صنع هدفا وحيدا هذا الموسم ولم يسجل.

ويستعد ليفربول لملاقاة فولام بملعب أنفيلد في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ويسعى زملاء محمد صلاح لاحتلال أحد المراكز الـ4 الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

رصيد ليفربول وصل إلى النقطة 56 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع والذي لعب مباراة أقل.

تياجو ألكانتارا ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
هدف صلاح يكفي.. ليفربول ينتصر على فولام ويواصل مطاردة حلم دوري الأبطال بيب 1000 وهالاند القياسي.. مانشستر سيتي يعود للصدارة بثلاثية ضد وست هام انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي (3) (0) وست هام انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (1) - (0) فولام.. صلاح يخطف الانتصار تشكيل ليفربول – دياز أساسي مجددا.. وعودة نونيز أمام فولام تشكيل مانشستر سيتي – برسمة طفل.. غياب دي بروين وإيدرسون أمام وست هام ألاردايس: بيب وكلوب وأرتيتا؟ لا يوجد من هو أعلى مني في مجال كرة القدم موندو ديبورتيفو: لتعزيز فريق إيمري.. أستون فيلا يرغب في ضم كريستنسين
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الخميس 4 مايو 2023- الدوري ومانشستر يونايتد وحسم مرتقب في إيطاليا 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس ألمانيا – فرانكفورت إلى النهائي بفوز شاق على شتوتجارت 9 ساعة | الكرة الأوروبية
أتليتكو مدريد يكتسح قادش بخماسية ويخطف المركز الثاني من ريال مدريد 9 ساعة | الدوري الإسباني
هاني سعيد: نعاني من إرهاق قبل السوبر.. ولن أتحدث مع اللاعبين عن أهمية اللقاء 9 ساعة | الكرة المصرية
تيك توك تتيح لمستخدميها مشاهدة السوبر المصري 10 ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط ضد بريست ويأزم موقفه في الدوري الفرنسي 10 ساعة | المحترفون
كاف يخطر اتحاد الكرة بموعد قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد 10 ساعة | منتخب مصر
البدري: الأهلي أقرب من الترجي للفوز.. وكذلك أمام بيراميدز 10 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر أمام الأهلي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة