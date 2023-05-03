5 تصديات.. الهاني سليمان رجل مباراة سموحة وغزل المحلة

حصد الهاني سليمان حارس مرمى سموحة جائزة رجل المباراة في لقاء فريقه ضد غزل المحلة لحساب الجولة 27 من الدوري.

وخسر غزل المحلة على يد ضيفه سموحة بهدفين دون رد ضمن الجولة 27 من مسابقة الدوري. (طالع التفاصيل)

وحافظ الهاني سليمان على نظافة شباكه ليساعد سموحة في تحقيق 3 نقاط غالية في ملعب غزل المحلة.

الفوز رفع رصيد سموحة إلى 34 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الـ12.

وكان الهاني سليمان قد حصد في وقت سابق جائزة رجل المباراة في لقاء فريقه ضد الإسماعيلي لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ماذا قدم الهاني سليمان أمام غزل المحلة؟

دقائق اللعب: 90

تصديات: 5

استقبال أهداف: 0

لمس الكلاة: 37

دقة تمريرات: 13 من 30 بنسبة 43%

دقة كرات طولية: 12 من 29 بنسبة 41 %