5 تصديات.. الهاني سليمان رجل مباراة سموحة وغزل المحلة
الأربعاء، 03 مايو 2023 - 00:49
كتب : FilGoal
حصد الهاني سليمان حارس مرمى سموحة جائزة رجل المباراة في لقاء فريقه ضد غزل المحلة لحساب الجولة 27 من الدوري.
وخسر غزل المحلة على يد ضيفه سموحة بهدفين دون رد ضمن الجولة 27 من مسابقة الدوري. (طالع التفاصيل)
وحافظ الهاني سليمان على نظافة شباكه ليساعد سموحة في تحقيق 3 نقاط غالية في ملعب غزل المحلة.
الفوز رفع رصيد سموحة إلى 34 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الـ12.
وكان الهاني سليمان قد حصد في وقت سابق جائزة رجل المباراة في لقاء فريقه ضد الإسماعيلي لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري.
ماذا قدم الهاني سليمان أمام غزل المحلة؟
دقائق اللعب: 90
تصديات: 5
استقبال أهداف: 0
لمس الكلاة: 37
دقة تمريرات: 13 من 30 بنسبة 43%
دقة كرات طولية: 12 من 29 بنسبة 41 %
نرشح لكم
اتحاد الكرة يكشف كواليس اختيار بيراميدز لمواجهة الأهلي في السوبر بهدف قاتل.. الداخلية يفرض التعادل على إنبي في الدوري الأهلي يخوض مرانه الأول في الإمارات على ملعب كريكت دوري المحترفين الجديد - 3 انتصارات في الجولة الأولى لدورة الترقي من الدرجة الثالثة انتهت الدوري المصري - إنبي (1) - (1) الداخلية.. تعادل قاتل التشكيل - ثلاثي هجومي يقود إنبي.. ومحمد نجيب أساسي لـالداخلية في الجول ينشر خطاب اتحاد الكرة إلى بيراميدز للمشاركة في السوبر بكعب حسام ولدغة بديله.. سموحة يكبد المحلة الهزيمة الخامسة على التوالي