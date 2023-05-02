بكعب حسام ولدغة بديله.. سموحة يكبد المحلة الهزيمة الخامسة على التوالي

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 21:07

كتب : FilGoal

سموحة وغزل المحلة

تلقى نادي غزل المحلة الخسارة الخامسة على التوالي في مسابقة الدوري المصري.

وخسر غزل المحلة على يد ضيفه سموحة بهدفين دون رد ضمن الجولة 27 من مسابقة الدوري.

وسجل حسام حسن وبنجامين بواتينج هدفي سموحة في المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة.

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غزل المحلة خسر للمباراة الخامسة على التوالي في مسابقة الدوري بعد الخسارة من (الأهلي وفيوتشر وفاركو وطلائع الجيش) على التوالي.

كما خسر غزل المحلة في الظهور الأول لمدربه الجديد رضا شحاتة الذي تولى المهمة خلفا لعبد الباقي جمال.

الفوز رفع رصيد سموحة إلى 34 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز الـ12.

وصف المباراة

بدأ غزل المحلة المباراة بضغط هجومي بحثا عن تسجيل الهدف الأول في شباك سموحة.

وشهدت الدقيقة الثانية فرصة خطيرة لغزل المحلة بعد ضربة مقصية مزدوجة من عبد الرحمن عاطف مرت أعلى المرمى بقليل.

ونجح حسام حسن مهاجم سموحة في تسجيل هدفا عالميا بكعب القدم لكن حكم المباراة احتسب خطأ لتسلل زميله شريف رضا في بداية الهجمة.

وبعد العودة لتقنية الفيديو احتسب حكم المباراة الهدف الذي سجله حسام حسن في الدقيقة 21.

وغادر حسام حسن ملعب المباراة في الدقيقة 34 بسبب الإصابة في الرأس ودخل بنجامين بواتينج بدلا منه.

وكاد أحمد النادي أن يسجل هدف التعادل لغزل المحلة لكن تسديدته مرت أعلى مرمى سموحة بقليل.

ونجح البديل بنجامين في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85 من المباراة مستغلا تمريرة أحمد مصطفى.

وحاول غزل المحلة تقليص الفارق في الدقائق المتبقية من المباراة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى سموحة.

سموحة الدوري المصري
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