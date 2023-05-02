صدارة مؤقتة.. أرسنال يستعيد توازنه في الدوري بثلاثية تعمق جراح تشيلسي

استعاد أرسنال انتصاراته في الدوري الإنجليزي بعد 4 مباريات لم يحقق خلالها أي فوز، وتغلب على جاره تشيلسي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 34 من المسابقة.

وفاز أرسنال على تشيلسي في المباراة التي أقيمت بملعب الإمارات، ليزيد من جراح الفريق الأزرق في الدوري.

ولم يحقق تشيلسي أي انتصار في آخر 7 مباريات في الدوري الإنجليزي.

كما تلقى الخسارة الرابعة على التوالي في الدوري، مع مدربه المؤقت فرانك لامبارد.

على الجانب الآخر فاز أرسنال أخيرا بعدما تعادل 3 مرات متتالية وخسر في المباراة السابقة أمام مانشستر سيتي.

الانتصار رفع رصيد أرسنال إلى النقطة 78 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراتين.

بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 39 في المركز الـ12.

قــــمة اليـــــوم🔥 ثلاثة تغييرات في خطة أرسنال أمام تشيلسي جورجينيو، ياكوب كيفيور، وتروسارد أساسيون ✅📋 أوباميانج أساسي لأول مرة في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي منذ 6 نوفمبر وكان أمام أرسنال أيضا 🔙#في_إنجلترا pic.twitter.com/PPdgTPo88i — FilGoal (@FilGoal) May 2, 2023

تقدم أرسنال في الدقيقة 18 عن طريق القائد مارتن أوديجارد الذي سدد كرة مباشرة من على حدود منطقة منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من جرانت تشاكا. لتصطدم الكرة في العارضة وتذهب إلى الشباك.

ثم أضاف أوديجارد الهدف الثاني في الدقيقة 31 بنفس طريقة الهدف الأول وبعرضية أخرى من تشاكا من ناحية اليسار ليقابلها النرويجي بتسديدة متقنة في الشباك الزرقاء.

قبل أن يكمل جابريال جيسوس ثلاثية أرسنال في الدقيقة 34 بعدما استغل ارتباك دفاعي لتشيلسي داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني نجح تشيلسي في تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 65 عن طريق نوني مادويك.

وجاء الهدف بعد أن وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طويلة من كوفاسيتش، ليضعها بطريقة رائعة في شباك آرون رامسديل.

واستمرت محاولات تشيلسي في الوقت المتبقي لتسجيل الهدف الثاني، بينما شكلت هجمات أرسنال خطورة كبيرة على مرمى كيبا حارس تشيلسي الذي منع الهدف الرابع أكثر من مرة من أمام تشاكا وجيسوس وأوديجارد.

لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بثلاثية مقابل هدف.