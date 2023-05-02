صدارة مؤقتة.. أرسنال يستعيد توازنه في الدوري بثلاثية تعمق جراح تشيلسي

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 23:54

كتب : FilGoal

أرسنال ضد تشيلسي

استعاد أرسنال انتصاراته في الدوري الإنجليزي بعد 4 مباريات لم يحقق خلالها أي فوز، وتغلب على جاره تشيلسي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 34 من المسابقة.

وفاز أرسنال على تشيلسي في المباراة التي أقيمت بملعب الإمارات، ليزيد من جراح الفريق الأزرق في الدوري.

ولم يحقق تشيلسي أي انتصار في آخر 7 مباريات في الدوري الإنجليزي.

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كما تلقى الخسارة الرابعة على التوالي في الدوري، مع مدربه المؤقت فرانك لامبارد.

على الجانب الآخر فاز أرسنال أخيرا بعدما تعادل 3 مرات متتالية وخسر في المباراة السابقة أمام مانشستر سيتي.

الانتصار رفع رصيد أرسنال إلى النقطة 78 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراتين.

بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 39 في المركز الـ12.

تقدم أرسنال في الدقيقة 18 عن طريق القائد مارتن أوديجارد الذي سدد كرة مباشرة من على حدود منطقة منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من جرانت تشاكا. لتصطدم الكرة في العارضة وتذهب إلى الشباك.

ثم أضاف أوديجارد الهدف الثاني في الدقيقة 31 بنفس طريقة الهدف الأول وبعرضية أخرى من تشاكا من ناحية اليسار ليقابلها النرويجي بتسديدة متقنة في الشباك الزرقاء.

قبل أن يكمل جابريال جيسوس ثلاثية أرسنال في الدقيقة 34 بعدما استغل ارتباك دفاعي لتشيلسي داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني نجح تشيلسي في تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 65 عن طريق نوني مادويك.

وجاء الهدف بعد أن وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طويلة من كوفاسيتش، ليضعها بطريقة رائعة في شباك آرون رامسديل.

واستمرت محاولات تشيلسي في الوقت المتبقي لتسجيل الهدف الثاني، بينما شكلت هجمات أرسنال خطورة كبيرة على مرمى كيبا حارس تشيلسي الذي منع الهدف الرابع أكثر من مرة من أمام تشاكا وجيسوس وأوديجارد.

لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بثلاثية مقابل هدف.

أوديجارد تشيلسي أرسنال الدوري الإنجليزي
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