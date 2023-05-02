مهندس الصفقات.. استقالة أليماني من إدارة كرة القدم في برشلونة

استقال ماتيو أليماني من منصبه كمدير لكرة القدم في نادي برشلونة، ليرحل عن النادي بنهااية الموسم الجاري.

وذكر برشلونة في بيانٍ رسمي أن أليماني أبلغ جوان لابورتا رئيس النادي برحيله عن البلاوجرانا.

وأفاد برشلونة أن عقد أليماني كمدير لكرة القدم كان ممتدًا حتى عام 2024، لكنه فضّل الرحيل هذا العام.

وبرر برشلونة قرار أليماني برغبته في بدء مشروع جديد في مسيرته المهنية.

لكن برشلونة شدد على أن ألمياني سيكون مشرفا على سوق الانتقالات الصيفية 2023.

🚨 FC BARCELONA COMMUNIQUÉ 🚨 Mateu Alemany to leave Barça on June 30 to begin a new professional project 🔗 https://t.co/c6OtDz2pcc pic.twitter.com/eBzWj5V64U — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 2, 2023

ورغم أن رحيل أليماني سيكون على الورق يوم 1 يوليو، لكنه سيظل مشرفا على سوق الانتقالات وفقًا لبيان برشلونة.

أليماني (60 عامًا) تولى منصب مدير كرة القدم في برشلونة بعد فوز لابورتا بالانتخابات في 2021 وعودته لرئاسة النادي.

وكان أليماني مهندس انتقالات برشلونة خلال الموسمين الماضيين، وأشرف على ضم روبيرت ليفاندوفسكي، ورافينيا، وجول كوندي، وفيران توريس، وبيير إيمريك أوباميانج، وداني ألفيش، وأداما تراوري، وأندرياس كريستينسن، وفرانك كيسيه، وماركوس ألونسو، وهيكتور بيليرين.

وسبق لـ ألمياني أن تولى رئاسة نادي مايوركا، ثم عمل كمدير عام في فالنسيا بين 2017 و2019.

وحاول فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد تعيين أليماني كمدير عام للنادي عند فوزه بالانتخابات عام 2000، لكن أليماني فض وقتها.

وترشح أليماني لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم عام 2007، لكنه خسر الانتخابات.