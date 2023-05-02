مباشر الدوري المصري - إنبي (1) - (0) الداخلية.. محاولات للتعادل

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 21:27

كتب : FilGoal

إنبي - البنك الأهلي

يحل الداخلية ضيفا على إنبي في الجولة الـ 27 من الدوري المصري الممتاز.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والداخلية ضمن مسابقة الدوري.

لمتابعة مباراة إنبي والداخلية دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

ق65 علي فوزي مدافع إنبي يبعد كرة عرضية خطيرة من داخل منطقة الجزاء

ق47 محاولات مستمرة من الداخلية لتسجيل هدف التعادل في شباك إنبي

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق26 الهدف الأول لنادي إنبي بعد ركلة ركنية لإنبي من جهة اليسار نفذها علي فوزي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس عماد السيد على حدود منطقة الجزاء فقابلها أحمد العجوز بتسديدة صاروخية سكنت أقصى يمين المر

ق20 هجمة خطيرة لهجوم الداخلية يبعدها رضا اسليد حارس إنبي

ق5 حذر متبادل بين الفريقين في الدقائق الأولى من المباراة

انطلاق المباراة

إنبي الدوري المصري
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