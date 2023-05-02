التشكيل - جورجينيو على حساب بارتي في أرسنال.. وأوباميانج يقود هجوم تشيلسي

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في الجولة 34 للدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل إقحام ياكوب كيفيور في عمق الدفاع على حساب روب هولدينج.

كما يشارك الإيطالي جورجينيو في الوسط على حساب الغاني توماس بارتي.

ويتواجد الهداف جابرييل مارتينيلي على مقاعد البدلاء، ويعوضه البلجيكي ليوناردو تروسارد.

في المقابل، يظهر بيير إيمريك أوباميانج أساسيا منذ 6 نوفمبر الماضي في مواجهة أرسنال.

كما يشارك القائد سيزار أزبيليكويتا في مركز الظهير الأيمن، ويحضر نوني مادويكي في الهجوم على حساب كاي هافيرتس وميخاليو مودريك وجواو فيليكس وحكيم زياش.

تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: بن وايت - ياكوب كيفيور - جابرييل - أوليكساندر زينتشنكو

الوسط: جورجينيو - جرانيت تشاكا - مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - ليوناردو تروسارد

دكة البدلاء: مات تيرنر - روب هولدينج - كييران تييرني - توماس بارتي - فابيو فييرا - إيميل سميث رو - ريز نيلسون - جابرييل مارتينيلي - إدي نكيتياه

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - ويزلي فوفانا - تياجو سيلفا - بن تشيلويل

الوسط: نجولو كانتي - إنزو فيرنانديز - ماتيو كوفاسيتش

الهجوم: نوني مادويكي - بيير إيمريك أوباميانج - رحيم سترلينج

دكة البدلاء: إدوارد ميندي - بنوا بادياشيلي - تريفوه تشالوباه - كونور جالاجر - روبن لوفتوس تشيك - ميخاليو مودريك - حكيم زياش - كاي هافيرتس - جواو فيليكس

ويمتلك أرسنال 75 نقطة في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي، ويسعى للفوز من أجل اعتلاء صدارة الدوري مؤقتا على حساب مانشستر سيتي صاحب الـ 76 نقطة ولكنه خاض مباراة أقل في الوقت الراهن.

فيما يحتل تشيلسي المركز 12 برصيد 39 نقطة، على بعد 9 نقاط من مراكز الهبوط.