عضو اتحاد الكرة يعلن مشاركة بيراميدز في السوبر.. وعقوبات على الزمالك

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 19:47

كتب : FilGoal

بيراميدز

أعلن محمد أبو الوفا عضو اتحاد كرة القدم بشكل مشاركة نادي بيراميدز في السوبر المصري ضد الأهلي بدلا من الزمالك.

يأتي ذلك بعدما اعتذر الزمالك عن عدم المشاركة في السوبر المصري.

وكان FilGoal.com كشف منذ قليل عن موافقة بيراميدز على طلب الشركة الراعية بالمشاركة. (طالع التفاصيل)

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وقال أبو الوفا عبر قناة الحدث اليوم: "بيراميدز سيشارك في السوبر بشكل رسمي أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل بدلا من الزمالك".

وأضاف "تم التواصل مع مسؤولي بيراميدز وتم إرسال الموافقة من بيراميدز على المشاركة في المباراة".

وأتم تصريحاته "سيتم توقيع عقوبات على الزمالك وفقا للائحة البطولة بعد اجتماع لجنة المسابقات والعقوبة ستكون حرمان من المشاركة في البطولة بالإضافة إلى غرامة مالية".

وتعد مشاركة بيراميدز في السوبر بدلا من الزمالك الذي اعتذر عن عدم المشاركة.

وكشف نادي الزمالك قراره الرسمي والذي أبلغ به اتحاد كرة القدم بشأن مشاركته في السوبر المصري.

وأكد الزمالك على قراره الذي أعلنه أمس الإثنين بالاعتذار عن عدم المشاركة في المباراة.

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