مصدر من بيراميدز لـ في الجول: قررنا الموافقة على المشاركة في السوبر لإنقاذ الموقف

قرر نادي بيراميدز الموافقة على تلبية دعوة الشركة الراعية بالمشاركة في السوبر المصري أمام الأهلي.

وقال مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com: "تلبية لمطالب الشركة الراعية بناء على أهميتنا التسويقية للمباراة وإنقاذا للموقف، مُلاك النادي قرروا مشاركة بيراميدز في كأس السوبر المصري".

وأضاف المصدر "وذلك أيضا للحفاظ على العلاقات بين مصر والإمارات العربية المتحدة".

وتعد مشاركة بيراميدز في السوبر بدلا من الزمالك الذي اعتذر عن عدم المشاركة.

وكشف نادي الزمالك قراره الرسمي والذي أبلغ به اتحاد كرة القدم بشأن مشاركته في السوبر المصري.

وأكد الزمالك على قراره الذي أعلنه أمس الإثنين بالاعتذار عن عدم المشاركة في المباراة.

وكان بيراميدز حصل على المركز الثاني في نهائي كأس مصر بعد الخسارة أمام الأهلي قبل عدة أسابيع.