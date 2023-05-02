مؤتمر جوراديولا: دي بروين بدأ التحرك.. وسأتعرض للإقالة في هذه الحالة

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن حالة لاعبه كيفن دي بروين المصاب.

ويستعد مانشستر سيتي لاستضافة وست هام يونايتد غدًا الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة 28 للدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "ناثان أكي تدرب معنا يوم أمس، إنه بخير".

وعن موقف دي بروين: "كيفن بدأ التحرك لكنه لم يتدرب مع الفريق. لدينا تدريب آخر اليوم وسنرى موقفه".

وعلّق بيب على تحطيم إرلينج هالاند لرقم محمد صلاح كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي: "من الجيد لـ هالاند وللفريق أن يحطم الرقم القياسي للأكثر تسجيلًا في موسم واحد، ربما سيأتي شخص ويحطمه يوما ما. لكن أعتقد أن هالاند سيسجل مزيدا من الأهداف في الدوري الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي".

وشدد جوارديولا على ضرورة تقبل إقالة المدربين في عالم كرة القدم: "المدربون يعرفون أنهم لو لم يحققوا النتائج، فإنهم سيتعرضون للإقالة، يجب أن نفهم ذلك طالما كنا في المجال. لا يهم من أين تأتي أو هويتك، فأنت في خطر دائم بخسارة منصبك كمدرب".

وتابع: "يجب أن تعرف ذلك، كرة القدم أحيانا لا تتوقف كثيرا على الجوانب التكتيكية وإنما على التناغم الذي تخلقه. عندما يكون التواصل جيدًا، فالنتائج تكون جيدة".

وشدد: "المدربون ليسوا وحدهم تحت الضغط، وإنما الإدارة كذلك. هذا هو الواقع. أنا جالس معكم اليوم ولكن لو لم أحقق نتائج، فستتم إقالتي".

وعن ضغط المباريات، أوضح: "أنا منهك، ولكن ليس في قدميّ مثل اللاعبين. يتبقى أمامنا 5 أسابيع بكل تأكيد، نقاتل لإطالة المدة لـ 7 أسابيع. نلعب بهذا الجدول من المباريات طوال 6 أو 7 سنوات، نحن معتادون عليه، هذه أفضل طريقة للعيش".

وأكمل: "لو كان اللاعب مرهقًا، فسيشارك لاعب آخر مكانه. لكننا لا نعاني من الأرهاق، عندما تمتلك أفكارًا إيجابية فإنك لا تشعر بالإرهاق. تتبقى 6 مباريات وعلينا التعافي والمواصلة".

وأكد على عدم نظره لنتيجة مباراة أرسنال وتشيلسي: "لا أسيطر على نتائج أرسنال، تركيزي منصب على وست هام. ربما لم يظهر وست هام بالشكل المتوقع لأنهم قدموا الموسم الماضي مستوى مذهلًا مع ديفيد مويس، إنه فريق يتمتع بجودة كبيرة".

وأتم: "وست هام يعد أحد أفضل الفرق التي تنفذ الركلات الحرة، سجلوا 3 أهداف أمام كريستال بالاس، إنه فريق يمتلك الأسلحة، ليس لدي شك في ذلك، يمكن أن يحدث أي شيء في المباراة".

ويتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة من 32 مباراة، بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال الثاني الذي خاض مباراة أكثر.

ويستقبل سيتي نظيره ليدز يونايتد يوم السبت، ثم يرتحل لمواجهة ريال مدريد في ذهاب دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.