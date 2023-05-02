مرتضى: اتحاد الكرة منح الزمالك مهلة 60 دقيقة لحسم موقفه من المشاركة في السوبر

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الصادر في حقه حكم بالعزل من منصبه تلقي ناديه خطابا من اتحاد كرة القدم بشأن موقف الأبيض من المشاركة في السوبر المصري.

وكتب مرتضى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بعد قليل ننشر رد نادي الزمالك على خطاب اتحاد الكرة الذي أمهل النادي 60 دقيقة للرد مع أنه أمهل اللاعب الهارب 60 يوما لتنفيذ العقوبة التي لم تنفذ حتى اليوم".

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رسميا الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر المصري ضد الأهلي في الإمارات.

جاء إعلان الزمالك عبر فيديو لـ مرتضى منصور رئيس النادي الصادر في حقه حكم بالعزل من منصبه عبر قناته بموقع يوتيوب.

وكان من المفترض أن يلتقي الزمالك بطل الدوري الموسم الماضي مع الأهلي بطل الكأس في السوبر يوم الجمعة المقبل في أبو ظبي.

وكشف مرتضى منصور عن أسباب اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في السوبر. (تعرف عليها من هنا)