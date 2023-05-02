تقرير: نونو سانتو يتنفس الصعداء بعد شفاء طارق حامد

تنفس البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة الصعداء بعد تعافي الدولي المصري طارق حامد قبل مواجهة التعاون.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على التعاون غدا الأربعاء ضمن الجولة 25 من منافسات دوري روشن السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن طارق حامد تعافى من الإصابة التي لحقت بها خلال مواجهة الشباب بالجولة الماضية.

وتعرض حامد لكدمة قوية خلال فوز الاتحاد على الشباب بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة ضمن الجولة 24 من المسابقة.

وأشارت التقارير إلى أن سانتو تنفس الصعداء بعد التأكد من جاهزية طارق حامد لخوض المواجهة المرتقبة أمام التعاون.

كما تعافى البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد وبات جاهزا للمشاركة بجوار المغربي عبد الرزاق حمدالله في هجوم الفريق أمام التعاون.

ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 59 نقطة وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

طارق حامد صاحب الـ34 عاما شارك مع اتحاد جدة خلال 25 مباراة بالموسم الحالي وحصل على لقب السوبر السعودي.