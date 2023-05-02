بسبب تجاهل الطفل صاحب الـ8 سنوات.. بيان اعتذار من ليدز يونايتد لجمهوره

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 13:23

كتب : FilGoal

شعار ليدز يونايتد

أصدر نادي ليدز يونايتد بيانا رسميا، يعتذر فيه لجماهير عما بدر من لاعبي الفريق تجاه طفل من المشجعين.

حدثت الواقعة قبل مباراة ليدز يونايتد أمام بورنموث، إذ كانت بعثة الفريق في طريقها إلى المباراة، حين استقبلتهم مجموعة من المشجعين.

وكان ضمن الحضور طفل ينتمي لجماهير ليدز، ويبلغ من العمر 8 سنوات، إذ لو للاعبي ليدز يونايتد بيده، لكنه لم يلق اهتماما من اللاعبين مطلقا. الأمر الذي نال انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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لاعبو ليدز أرسلوا رسالة إلى جمهورهم عبر موقع النادي الرسمي، وكان نصها كالتالي:

أولا، لم يكن الأداء جيدا بما يكفي. لا توجد طريقة أخرى للنظر إلى الأمر، والطريقة الوحيدة للرد على أرض الملعب، يسافر مشجعو ليدز عبر البلاد بأعداد هائلة ويستحقون أكثر من ذلك.

ما يثير قلقنا كمجموعة هو الفيديو المنتشر عبر الإنترنت أثناء مغادرة الفندق، لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى أسفنا لأن الشاب في الفيديو الذي يرتدي طقم ليدز لم يظهر له الفريق، المزيد من الحب.

في يوم المباراة، نجري جولة تنشيطية، قبل وبعد ذلك نتوقف لالتقاط الصور والتوقيعات لضمان تفاعلنا مع المشجعين، ولكن أيضا أننا في الوقت المحدد عند المغادرة للمباريات، ومع ذلك لا يوجد أي عذر لعدم الانتباه للمشجعين، وإذا تمكن آباء المعجبين الذين يرتدون قمصان ليدز في الفيديو من تعريفنا بهم، سنكون ممتنين جدا.

لا نعتقد أن معركتنا انتهت، وسنستمر في العمل حتى آخر ركلة هذا الموسم، شكرا مرة أخرى لدعمكم.

وخسر ليدز يونايتد المباراة في النهاية أمام بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ليدز يونايتد يحتل حاليا المركز الـ17 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، وهو نفس رصيد نوتينجهام فوريست صاحب المركز الـ18 الذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الأولى.

ويتبقى لـ ليدز يونايتد 4 مباريات في الدوري هذا الموسم أمام فرق مانشستر سيتي، ونيوكاسل يونايتد، ووست هام، وتوتنام على الترتيب.

وحسب التقارير، فإن سام ألاردايس سيتولى تدريب الفريق خلفا لـ خافي جراسيا، ليكون مدربا حتى نهاية الموسم خلال ساعات.

الدوري الإنجليزي ليدز يونايتد
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