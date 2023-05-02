سكاي: من أجل الإنقاذ.. سام ألاردايس يتولى تدريب ليدز خلال ساعات

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 12:52

كتب : FilGoal

سام ألاردايس

اقترب سام ألاردايس المدرب الإنجليزي المخضرم من تولي تدريب ليدز يونايتد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحسب سكاي سبورتس، فإن الاتفاق تم بالعفل. وسيكون سام ألاردايس مدربا لـ ليدز يونايتد خلال ساعات وبشكل مؤقت حتى نهاية الموسم القريبة.

وسيعلن ليدز يونايتد إقالة خافي جراسيا من تدريب الفريق، ليكون ألاردايس هو بديله من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط.

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ليدز يونايتد يحتل حاليا المركز الـ17 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، وهو نفس رصيد نوتينجهام فوريست صاحب المركز الـ18 الذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الأولى.

ويتبقى لـ ليدز يونايتد 4 مباريات في الدوري هذا الموسم أمام فرق مانشستر سيتي، ونيوكاسل يونايتد، ووست هام، وتوتنام على الترتيب.

وسيكون سام ألاردايس هو المدرب الثالث لـ ليدز هذا الموسم، إذ بدأوا الموسم مع خيسي مارش المدرب الأمريكي، قبل إقالته وإسناد المهمة لـ خافي جراسيا في 24 فبراير الماضي.

المدرب الإسباني خاض 12 مباراة رفقة ليدز يونايتد. فاز في ثلاث مباريات فقط، وتعادل مرتين وخسر 7 مرات.

وستكون تجربة ألاردايس مع ليدز يونايتد هي الأولى لصاحب الـ68 عاما منذ 2021 وقت الهبوط رفقة وست بروميتش ألبيون إلى الدرجة الأولى.

سام ألاردايس سبق له تدريب منتخب إنجلترا لمدة شهرين فقط من يوليو 2016 وحتى شهر سبتمبر من نفس العام.

الدوري الإنجليزي ليدز يونايتد سام ألاردايس
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