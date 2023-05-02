رومانو: كروس جدد مع ريال مدريد لمدة موسم

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا عن تجديد ريال مدريد لعقد لاعبه توني كروس لمدة موسم إضافي.

توني كروس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وفقا لرومانو فإن كروس قد وقع عقد بالفعل على العقد الجديد مع ريال مدريد لمدة موسم بدون أي خيارات أو شرط جزائي ويتبقى فقط الإعلان الرسمي من قبل النادي عن العقد الجديد.

اللاعب كان يفاضل ما بين الاستمرار مع ريال مدريد لمدة موسم إضافي أو اعتزال كرة القدم بشكل نهائي ولم يتفاوض مع أي ناد آخر.

قرار كروس كان يتوقف على أن يكون قادرا على تقديم المزيد للفريق خلال الـ 12 شهرا المقبلين.

كروس وقع لريال مدريد قبل 9 سنوات قادما من بايرن ميونيخ.

وتوج كروس بـ 19 لقبا مع ريال مدريد وحقق خلال الـ 9 سنوات جميع البطولات الممكنة إلا كأس ملك إسبانيا والذي سيلعب مباراته النهائية في الشهر المقبل ضد أوساسونا.

ولعب كروس 405 مباراة بقميص ريال مدريد وسجل خلالهم 27 هدفا وصنع 88.

صاحب الـ 33 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 43 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة خمسة أهداف.