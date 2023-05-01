بقيادة فابيو جروسو.. فروسينوني أول الصاعدين للدوري الإيطالي

الإثنين، 01 مايو 2023 - 23:47

كتب : FilGoal

فروسينوني

ضمن نادي فروسينوني الصعود رسميا لدوري الدرجة الأولى في الدوري الإيطالي بالموسم المقبل.

وحقق فروسينوني الفوز على ريجينا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ 35 من دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

الفوز رفع رصيد فروسينوني للنقطة الـ 71 في صدارة جدول الترتيب وبفارق 4 نقاط عن جنوى صاحب المركز الثاني و10 نقاط عن باري صاحب المركز الثالث ليضمن رسميا صعوده لدوري الدرجة الأولى.

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يذكر أن فابيو جروسو نجم منتخب إيطاليا السابق هو مدرب فروسينوني الحالي والذي قاد الفريق للدرجة الأولى.

وأصبح فروسينوني هو أول الصاعدين لدوري الدرجة الأولى الإيطالي في الموسم المقبل.

تقدم فروسينوني بالهدف الأول عن طريق جينارو بورييلي في الدقيقة الـ 31.

وشهدت الدقيقة الـ 41 طرد تياجو كيونيك لاعب ريجينا بشكل مباشر بعد تسببه في ركلة جزاء.

ونفذ ريكاردو إنسيني ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الهدف الثاني لفروسينوني.

وقلص هيرناني الفارق لريجينا في الدقيقة الـ 51 قبل أن يضيف جيوسيبي كاسو الهدف الثالث لفروسينوني في الدقيقة الـ 57.

ويصعد فروسينوني للدرجة الأولى لأول مرة منذ هبوطه في موسم 2018/2019 وللمرة الثالثة في تاريخ النادي.

ويحتاج جنوى لأربع نقاط خلال المباريات الثلاث المقبلين ليكون ثاني الصاعدين خلف فروسينوني.

ويصعد صاحبي أول مركزين في دوري الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بشكل مباشر، بينما يلعب أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس في دورة مجمعة لتحديد المتأهل الثالث.

فروسينوني الدوري الإيطالي
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