ثنائي الأهلي ضمن التشكيل المثالي لإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 01 مايو 2023 - 18:00

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل المثالي لإياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت القرعة تواجد كل من محمد هاني وحمدي فتحي لاعبا الأهلي ضمن التشكيل الذي أعلنه كاف.

وكان الأهلي قد تعادل مع الرجاء بدون أهداف في إياب ربع النهائي ليضمن التأهل بعد أن كان قد حقق الفوز في الذهاب بهدفين دون مقابل.

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وجاء تشكيل الجولة كالتالي

الحارس: يوسف المطيعي (الوداد).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) – ياسين مرياح (الترجي) – أمين أبو الفتح (الوداد) – محمود بنتايج (الرجاء).

الوسط: يحيى جبران (الوداد) – محمد بن رمضان (الترجي) – حمدي فتحي (الأهلي).

الهجوم: آدم ردجيم (شبيبة القبائل) – ثابيلو مورينا (ماميلودي صنداونز) – ثيمبا زواني (ماميلودي صنداونز).

وكان هاني وفتحي قد تواجدا في التشكيل المثالي لمباريات الذهاب، برفقة كل من محمد عبد المنعم ومروان عطية.

وسيلعب الأهلي في دور نصف النهائي مع الترجي، بينما سيلتقي الوداد مع ماميلودي صنداونز.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الرجاء حمدي فتحي محمد هاني
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