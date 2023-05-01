جوتا: سأتذكر ما حدث أمام توتنام إلى الأبد

الإثنين، 01 مايو 2023 - 16:58

كتب : FilGoal

جوتا

أوضح ديوجو جوتا مهاجم ليفربول أنه سيتذكر ما حدث في مباراة توتنام إلى الأبد، بعدما سجل هدف الفوز القاتل.

وتقدم ليفربول بثلاثية في أول ربع ساعة، لكن توتنام نجح في تسجيل الهدف تلو الآخر حتى تعادل في الوقت بدل الضائع، قبل أن يحسم جوتا الفوز بهدفه القاتل في الدقيقة 94.

وقال جوتا في تصريحات لموقع ناديه: "لقد طالبني أندي روبرتسون بالاستمرار في التقدم للامام عقب هدف تعادل توتنام لأننا عادة في تلك الظروف نعتمد على الكرات الطويلة".

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وأضاف البرتغالي "بالفعل فعلنا ذلك ونجحت في استغلال الكرة العائدة من مدافع توتنام وتسجيل هدف الفوز الرائع".

وحقق ليفربول الفوز على توتنام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكمل "لا يتطلب الأمر الكثير من التفكير. اللحظة الحاسمة بالنسبة لي كانت لحظة استلام تمريرة المدافع. تأكدت من تحكمي في الكرة بشكل صحيح، ثم التسديد بقوة".

وعن المباراة ككل، قال "هذا هو الدوري الإنجليزي ومن الصعب التحكم في كل شيء، لكن في النهاية حققنا الفوز هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وتابع "خلال موسمي الأول مع ليفربول، سجلت بعض أهداف الفوز في الوقت القاتل، ولكن لم تكن هناك جماهير بسبب جائحة فيروس كورونا. كان البعض يقول لي يجب أن ترى ما سيحدث إذا كان ملعب أنفيلد ممتلئا".

وأتم "تمكنت من تجربة هذا الشعور في مباراة توتنام، كان شيئا مميزا سأتذكره إلى الأبد".

رباعية ليفربول سجلها كل من كورتس جونز ولويز دياز ومحمد صلاح وديوجو جوتا.

وسجل لتوتنام هاري كين وسون هيونج مين وريتشارليسون.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 56 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع والذي له مباراة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد توتنام عند النقطة 54 في المركز السادس.

ديوجو جوتا ليفربول توتنام
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