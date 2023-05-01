مؤتمر تشافي عن مصير الثنائي المغربي.. وثلاثية سيتي المحتملة

الإثنين، 01 مايو 2023 - 16:41

كتب : FilGoal

تشافي - برشلونة

تحدث تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن مصير الثنائي المغربي لامين جمال وعبد الصمد الزلزولي، وأعطى رأيه حول إمكانية تتويج مانشستر سيتي بثلاثية الدوري الإنجليزي والكأس ودوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: "إذا فاز مانشستر سيتي بالثلاثية ستكون مستحقة، سيتي أفضل فريق في العالم، ولديه أفضل مدرب في العالم".

ويستعد برشلونة لملاقاة أوساسونا يوم الثلاثاء من أجل الاقتراب أكثر من لقب الدوري الإسباني.

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وأضاف "نريد حسم لقب الدوري الإسباني في أسرع وقت ممكن، نحتاج لهذا اللقب بشدة، سيكون موسما رائعا بالنسبة لي حين ينتهي بالتتويج بلقب لاليجا".

وعن موقف أصغر لاعب في فريقه، أوضح "الإدارة أخبرتني أن تجديد عقد لامين جمال تحت السيطرة، ولا داعي للقلق بشأن مستقبله، إنه يرغب في الاستمرار والنجاح هنا".

وواصل الحديث عن الإسباني ذو الأصول المغربية "إنه فتى رائع ومتواضع، عقليته ذكية ولديه كل مقومات الاستمرار مع الفريق الأول".

كما تحدث عن المغربي الآخر "سنقرر مصير عبد الصمد الزلزولي في نهاية الموسم. لقد نضج كثيرا في أوساسونا. كان قرار إعارته في محله".

وتابع "روبرت ليفاندوفسكي؟ ظهر بشكل رائع في آخر مباراتين، كان موسمه رائعا بشكل عام".

وأكمل "أنسو فاتي بخير، إنه هادئ. لقد لعب مباراة رائعة ضد ريال بيتيس عندما دخل كبديل".

وواصل قائد برشلونة السابق "بيدري لاعب مميز. أتمنى أن يكون لدي 3 مثله في فريقي".

واستمر "لقد لعب رافينيا وعثمان ديمبيلي الكثير من المباريات معا ويمكنهما الاستمرار في ذلك. يقدم رافينيا موسما رائعا، ولديه أرقام مذهلة".

وأتم "أندرياس كريستنسن هو أحد أفضل صفقات برشلونة في السنوات الأخيرة بلا شك".

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