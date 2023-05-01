مدرب بروكسي لـ في الجول: انتمائي زمالكاوي.. وكنت أتمنى مواجهة الأهلي في الكأس

تحدث محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي عن قرعة كأس مصر والتي أسفرت عن مواجهة فريقه للزمالك في دور الـ32.

وأجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرعة دور الـ 32 من كأس مصر. (تفاصيل)

وقال محمد حامد لـ FilGoal.com: "فريق بروكسي تأسس في 2019 بمحافظة البحيرة، وصعدنا من القسم الرابع إلى الثالث ثم الصعود للدرجة الثانية في الموسم الحالي، كل مرحلة خلال موسم واحد".

وكشف المدير الفني لبروكسي "أنا انتمائي زمالكاوي وعائلتي كلها تشجع الزمالك".

وتابع "كنت أتمنى مواجهة الأهلي نظرا لانشغالهم في بطولتي الدوري وإفريقيا، بينما الزمالك تركيزه سيكون على كأس مصر".

وأوضح "الزمالك يمتلك مدرب جديد ويذاكر كل شيء وبالتأكيد لديه حلم للتتويج بالبطولات".

وواصل حامد "الجهاز الفني يملك أحمد سمير المدرب العام وهو أحد أبناء نادي الزمالك ومن قبله عبد اللطيف الدوماني المستشار الفني".

واختتم حامد تصريحاته "حاليا معي 2 مستثمرين في رعاية النادي وقررت تأسيسه في 2019 عندما لم استطع من تحقيق هدفي في مشروع الناشئين".

وكان بروكسي قد تغلب على كفر الشيخ بهدف دون رد في الدور التمهيدي الثالث من كأس مصر.

وأخيرا تغلب بروكسي على سبورتنج كاسل بهدفين مقابل هدف في الدور التمهيدي الرابع.

ويأتي الجهاز الفني لفريق بروكسي كالآتي:

مدير فني: محمد حامد

مدرب عام: أحمد سمير "لاعب الزمالك السابق"

مدرب: دسوقي مصطفى

مدرب مساعد: محمود توبة "لاعب الأهلي السابق"

مدرب حراس مرمى: سمير عاشور

مدير كرة: فيصل حليوة

مدير إداري: محمد خضر

إداري: جمال أبو الوفا

إداري: ناصر عبد المهيمن