مشوار كأس مصر - فيوتشر في طريق الأهلي.. وبيراميدز بسكة الزمالك

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرعة دور الـ32 من منافسات كأس مصر.

وأسفرت القرعة عن وجود فيوتشر والمصري والإسماعيلي في طريق الأهلي نحو رحلته للحفاظ على اللقب.

بينما الزمالك ففي سكة بيراميدز وفاركو والمقاولون العرب.

ويستهل الأهلي حامل مشواره بمواجهة فريق منتخب السويس في دور الـ32 من المسابقة.

ويعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد المباريات غدا الثلاثاء وفقا لتصريحات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

وستلعب المباريات على ملاعب فرق الدوري الممتاز.

وجاء طريق القرعة كالآتي:

1- الزمالك × بروكسي

2- فاركو × المصرية للاتصالات

3- سيراميكا كليوباترا × دكرنس

4- المقاولون العرب × حمام مطروح

5- طلائع الجيش × الشرقية

6- البنك الأهلي × شبان قنا

7- الاتحاد × السكة الحديد

8- بيراميدز × راية

أما في النصف الثاني من دور الـ 32 كل من:

9- الأهلي × منتخب السويس

10- الداخلية × أسوان

11- المصري × بترول أسيوط

12- حرس الحدود × غزل المحلة

13- الإسماعيلي × النجوم

14- سموحة × ألو إيجيبت

15- إنبي × لافيينا

16- فيوتشر × طلائع الأسطول

ويتأهل الفائز من مباراة 1 لمواجهة المتأهل من لقاء 2، وهكذا حتى الفائز من مواجهة 15 للمتأهل من مباراة رقم 16.