تين هاج: لا نفكر كثيرا في جدول الدوري الآن

الإثنين، 01 مايو 2023 - 13:52

كتب : FilGoal

إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد

أوضح إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أن فريقه لا يفكر كثيرا في جدول الدوري الإنجليزي حاليا، في ظل الصراع على المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وحقق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على أستون فيلا بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي في مباراة تساوي 6 نقاط بسبب صراعهما على التأهل للبطولات الأوروبية.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا سعيد حقًا بالفوز وأيضًا بالأداء. لقد كان أداءًا رائعًا ضد فريق لم يخسر في 10 مباريات ويسجل في كل مباراة".

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وأضاف "كنا جيدين في الشوط الأول، وصنعنا بعض الفرص الجيدة بواسطة كاسيميرو وماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز ومارسيل سابيتزر، وسجلنا".

وأكمل الهولندي "في الشوط الثاني، كان علينا أن نجعل النتيجة 2-0 ولم ننجح في ذلك. النهاية كانت صعبة لكننا شاهدنا مرة أخرى تصميم هذا الفريق".

وأوضح "في شهر مايو، لا يمكنك التفكير في الشعور بالإجهاد لأن اقتربت من نهاية الموسم. عليك أن تكون جاهزًا ومستعدًا لكل مباراة، نحتاج إلى الطاقة وهي مسؤولية يجب على الفريق واللاعبين تحملها".

وواصل "الأمر يتعلق بالعقلية والشخصية وأعتقد أن هذا ما رأيناه أمام أستون فيلا. أولا قدمنا كرة قدم جيدة ثم أظهرنا شخصيتنا في الشوط الثاني".

وأردف "علينا أن نقدم نفس الشيء ضد برايتون، لأننا نعلم أنه فريق صعب من مواجهتنا معهم قبل أيام".

أتم تين هاج "بشكل عام لا نشتت انتباهنا ولا نفكر كثيرا في جدول الترتيب، الأمور في أيدينا".

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ 63 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ 54 في المركز السادس.

ويسعى يونايتد لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في ظل اقتراب ليفربول وأستون فيلا وتوتنام منه.

فوز مانشستر يونايتد أوقف سلسلة لا هزيمة لأستون فيلا امتدت لـ 10 مباريات متتالية، إذ تعرض الفريق للهزيمة للمرة الأخيرة ضد أرسنال يوم 18 فبراير الماضي.

سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد في المباراة برونو فيرنانديز.

إريك تين هاج مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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