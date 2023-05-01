مدافع ليفربول: تحولنا من خيبة الأمل إلى السعادة الجنونية في غضون دقيقتين

الإثنين، 01 مايو 2023 - 13:25

كتب : FilGoal

ليفربول - توتنام - محمد صلاح

وصف ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول الأحاسيس التي شعر بها فريقه في الدقائق الأخيرة المثيرة من مباراة الحمر ضد توتنام.

وحقق ليفربول الفوز على توتنام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ترينت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يا لها من مباراة مجنونة. هذه هي المباريات التي نحب أن نلعبها".

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وأضاف "جعلنا الأمر صعبا على أنفسنا، لكنها نهاية المباراة كانت رائعة. من الأشياء التي تحب أن تراها".

واحتاج ليفربول إلى أول ربع ساعة من المباراة ليسجل أهدافه الثلاثة الأولى في المباراة، قبل أن تشتعل المواجهة في الوقت بدل الضائع بتسجيل توتنام لهدف التعادل ثم هدف الفوز للريدز.

وتابع "انتقلنا من خيبة الأمل إلى السعادة الجنونية في غضون دقيقتين، إنها طريقة رائعة لإنهاء المباراة".

وواصل "لا يمكننا أن نتعادل بعد أن كنا متقدمين بنتيجة 3-0. هذا ليس ما تفعله الفرق الكبيرة، نحن بحاجة إلى حسم المباريات".

رباعية ليفربول سجلها كل من كورتس جونز ولويز دياز ومحمد صلاح وديوجو جوتا.

وسجل لتوتنام هاري كين وسون هيونج مين وريتشارليسون.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 56 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع والذي له مباراة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد توتنام عند النقطة 54 في المركز السادس.

ليفربول توتنام ترينت ألكسندر أرنولد
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