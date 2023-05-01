جوارديولا: أفكر في الاعتماد على هالاند وألفاريز ودي بروين معا

الإثنين، 01 مايو 2023 - 12:36

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أسهب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في الإشادة بالثنائي إيرلينج هالاند وجوليان ألفاريز، بعد قيادة الفريق للفوز على فولام.

وسجل هالاند هدفا وأضاف ألفاريز الثاني في فوز سيتي على فولام 2-1 وعودته لصدارة الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا معجب بهالاند للغاية، لقد سدد ركلة الجزاء بالعقلية التي يمتلكها، العقلية القوية".

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وأضاف "هالاند يسجل الأهداف التي تساعدنا للوصول إلى ما نريد الوصول إليه".

وتابع "أما جوليان ألفاريز فيعطي لنا كل شيء في كل مرة يشارك فيها، تسبب في ركلة الجزاء، وبعدها أحرز هدفا استثنائيا".

وأوضح المدرب الإسباني "هالاند وألفاريز سلاح مذهل نمتلكه".

وأردف "ليس فقط بسبب ركلة الجزاء أو الهدف، ولكن بسبب الضغط والحفاظ على الكرة".

وواصل "ربما أستطيع في المستقبل الدفع بهذا الثنائي وكيفن دي بروين في المباريات سويا، هذا مهم للغاية في المباريات الصعبة".

وسجل هدفي سيتي إرلينج هالاند في الدقيقة 3 من ركلة جزاء وجوليان ألفاريز في الدقيقة 36.

فيما سجل كارلوس فينيسيوس هدف فولام الوحيد في الدقيقة 15.

النتيجة رفعت رصيد مانشستر سيتي إلى 76 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة عن أرسنال الذي لعب مباراة أكثر.

ويستعد سيتي لجدول شهر مايو المزدحم، إذ يلعب 8 مباريات، بداية من يوم الأربعاء ضد وست هام يونايتد في الدوري.

وعن ذلك قال بيب "تركيزي الأكبر الآن هو كيفية الاستشفاء، نحن نلعب كل 3 أيام، وهذا يحدث عندما تلعب في 3 بطولات".

وأتم "الفوز بالمباريات يساعدنا في الاستشفاء بشكل أسرع".

بيب جوارديولا كيفن دي بروين إيرلينج هالاند جوليان ألفاريز مانشستر سيتي
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