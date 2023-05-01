تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 01 مايو 2023 - 11:22

كتب : FilGoal

ليفربول - توتنام - محمد صلاح

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك توتنام، وذلك ضمن فوز مثير لفريقه، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على ضيفه توتنام 4-3 في ملعب أنفيلد، بالجولة 34 للدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام توتنام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.2 درجة من عشرة.

فيما كان العائد لويس دياز صاحب الهدف الأول أفضل لاعبي ليفربول في اللقاء بمتوسط تقييم بلغ 7.9 درجة من عشرة.

وبات صلاح خامس هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي عموما (باحتساب ما قبل حقبة الدوري الممتاز التي بدأت عام 1992) برصيد 135 هدفا بالتساوي هاري تشامبرز.

بفضل هذا الهدف، تمكن صلاح من تخطي روبي فاولر أسطورة ليفربول، حيث أصبح الهداف التاريخي السادس للنادي برصيد 184 هدفا.

ويحتاج صلاح لهدفين من أجل معادلة الهداف الخامس، وهو الأسطورة ستيفن جيرارد (183 هدفا).

الصدارة لا تزال باسم إيان راش الذي سجل 346 هدفا.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 28 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 300 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 184 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول توتنام الدوري الإنجليزي
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