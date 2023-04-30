الثالث على التوالي.. الزمالك يهزم الأهلي في نهائي الكأس ويحتفظ بالثنائية

انتهى ماراثون نهائي كأس مصر للكرة الطائرة في المباراة الثالثة والأخيرة، حيث فاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 3-2 في الأشواط.

تفوق الأهلي بفارق كبير في الشوط الأول الذي حسمه بنتيجة 25-15، وعاد الزمالك في الشوط الثاني ليفوز بنتيجة 25-19.

الشوط الثالث انتهى لصالح الأبيض أيضا بنتيجة 29-27، فيما تمكن الأهلي من التعادل بفضل فوزه في الشوط الرابع بنتيجة 25-21.

وأخيرا حسم الزمالك الشوط الخامس بنتيجة 15-11.

ولعب الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتوج باللقب.

وكان الزمالك قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 3-2 في الأشواط.

بينما فاز الأهلي بنفس النتيجة 3-2 في المباراة الثانية.

وأدار نهائي كأس مصر الثنائي الإماراتي حامد الروسي ومحمد الدولا.

وأحرز بتروجت المركز الثالث على حساب طلائع الجيش، بالفوز في المباراة الفاصلة 3-1.

وكان طلائع الجيش قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 3-2، ثم فاز بتروجت في المواجهة الثانية 3-0 ليلجأ الفريقان إلى المباراة الفاصلة.

بذلك توج الزمالك بكأس مصر للمرة الثامنة في تاريخه، والثالثة على التوالي.

كما حقق الأبيض الثنائية المحلية للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه.

وكان الزمالك قد توج بالدوري عقب الفوز على الأهلي في النهائي بمباراتين دون مقابل.