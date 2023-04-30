كلوب: ما قاله لي الحكم لم يكن جيدا.. وأعاني من إصابة مؤلمة بسبب الاحتفال

الأحد، 30 أبريل 2023 - 22:38

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

عبر يورجن كلوب مدرب ليفربول عن غضبه بسبب ما قاله له بول تيرني حكم مباراة فريقه ضد توتنام.

وحقق ليفربول الفوز على توتنام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر كلوب وهو يحتفل بالهدف الرابع بقوة عقب الهدف الرابع لليفربول في الوقت القاتل.

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية - تأهل يانج أفريكانز إلى نصف النهائي.. وأسيك يطيح بـ المنستيري طرد وعارضة أطاحا بالبنك.. سيراميكا كليوباترا إلى نصف نهائي كأس الرابطة انتهت كأس الرابطة - حرس الحدود (0)-(1) فيوتشر انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس

وقال كلوب عبر شبكة سكاي سبورت عقب المباراة: "في إنجلترا لا يجب على أحد أن يفسر تلك المباريات لأنها صعبة الفهم".

وواصل "لا أفهم كيف نظر لي بول تيرني (حكم المباراة)، حسنا لنكن عادلين احتفالي كان لم يكن ضروري ولكن ما قله لي عند إشهار البطاقة الصفراء لي لم يكن جيدا، وكيف احتسب خطأ على محمد صلاح قبل الهدف الثالث لتوتنام؟".

واستمر "لدينا تاريخنا الخاص مع بول تيرني وحقا أنا لا أعرف ما لديه ضدنا لقد قال من قبل لا مشكلة ولكن ذلك لا يمكن أن يكون حقيقي".

وتابع "توتنام نظموا دفاعهم ولكننا بدأنا المباراة بطريقة رائعة وكنا قريبين من الكمال ولكننا اتجهنا لطريق خاطئ".

وشدد "لقد خرجنا من تلك الورطة بفضل جوتا، لقد جعل الأمر مذهلا وعاد الجميع إلى منازلهم في حالة صخب ولكن أنا مدرب الفريق وأقول إننا يجب أن نكون أفضل بعد ثلاثة أيام".

وأضاف "لفترة طويلة من الشوط الأول كنا نلعب أفضل مباراة لنا منذ مدة طويلة ولكننا استقبلنا هدف في نهاية الشوط وكانت المرة الأولى التي لا ندافع فيها بشكل جيد".

وعن إصابته أثناء الاحتفال قال: "لست متأكدا قد تكون الإصابة في أوتار أو العضلة الضامة لا أعرف ولكنها مؤلمة واعتقد أن ذلك كان عقابا لأنني تصرفت بشكل غير جيد ولذلك سأعاني من الآلام لعدة أيام بينما بول تيرني لن يتألم".

وأتم "فان دايك انزلق في الهدف الأول وهذا يمكن أن يحدث ولكن لا يجب أن نتعرض لمثل تلك المواقف، لقد أخبرت اللاعبين أنهم بحاجة إلى استعادة النسق من جديد"

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 56 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع والذي له مباراة مؤجلة

ليفربول توتنام الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
إثارة الـ+90 تنصر ليفربول في مباراة الأهداف السبعة.. صلاح يسجل وجوتا يُحبط عودة توتنام لن ينعم فاولر بيوم هادئ.. صلاح يتخطاه للمرة الثالثة في رقم مع ليفربول قمة المعاناة.. هالاند يعادل رقم شيرار والظروف تحطم فولام توقفت سلسلة اللا هزيمة.. هدف برونو يقود مانشستر يونايتد للفوز على أستون فيلا انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (4)-(3) توتنام.. فوز رائع للأحمر التشكيل - ظهور صلاح الـ 300 مع ليفربول.. وثلاثي في هجوم توتنام انتهت في الدوري الإنجليزي - فولام (1) - (2) سيتي.. مانشستر يونايتد (1) - (0) أستون فيلا تشكيل مانشستر يونايتد - سابيتزر ضمن ثلاثة تغييرات أمام أستون فيلا
أخر الأخبار
دوري NBA - بعد مباراة سابعة ضد كينجز.. كيري يحمل واريورز إلى مواجهة ليبرون جيمس ساعة | NBA
مسودة العقد كُتبت بالفعل.. شرط وحيد يفصل ميسي عن العودة إلى برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
شيحة: خسرنا أمام المصري بفعل فاعل.. وعدم تواجد الإسماعيلي في الدوري مستحيل ساعة | الكرة المصرية
إبراهيم حسن: لا أحد يتجاوب معنا من مجلس إدارة المصري 2 ساعة | الكرة المصرية
أحمد مرتضى: في الهزيمة يذكروني وفي الفوز يتجاهلوني.. وهذا ما دار بيني وبين لاعبي الأهلي 2 ساعة | رياضات أخرى
مدرب الترجي: أتمنى ألا تكون هناك عقوبات على جمهورنا أمام الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
الثالث على التوالي.. الزمالك يهزم الأهلي في نهائي الكأس ويحتفظ بالثنائية 3 ساعة | رياضات أخرى
بقيادة فان نستلروي.. أيندهوفن يتفوق على أياكس بركلات الترجيح ويتوج بكأس هولندا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 16-18 (3) الزمالك.. الجولة الأولى بيضاء 2 انتهت كرة طائرة - الزمالك (2) 10-15 (3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) 11-15 (3) الزمالك.. الأبيض بطل الكأس 4 ميتيلاند يعلن غياب إمام عاشور لنهاية الموسم