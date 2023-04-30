كلوب: ما قاله لي الحكم لم يكن جيدا.. وأعاني من إصابة مؤلمة بسبب الاحتفال

عبر يورجن كلوب مدرب ليفربول عن غضبه بسبب ما قاله له بول تيرني حكم مباراة فريقه ضد توتنام.

وحقق ليفربول الفوز على توتنام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر كلوب وهو يحتفل بالهدف الرابع بقوة عقب الهدف الرابع لليفربول في الوقت القاتل.

وقال كلوب عبر شبكة سكاي سبورت عقب المباراة: "في إنجلترا لا يجب على أحد أن يفسر تلك المباريات لأنها صعبة الفهم".

وواصل "لا أفهم كيف نظر لي بول تيرني (حكم المباراة)، حسنا لنكن عادلين احتفالي كان لم يكن ضروري ولكن ما قله لي عند إشهار البطاقة الصفراء لي لم يكن جيدا، وكيف احتسب خطأ على محمد صلاح قبل الهدف الثالث لتوتنام؟".

واستمر "لدينا تاريخنا الخاص مع بول تيرني وحقا أنا لا أعرف ما لديه ضدنا لقد قال من قبل لا مشكلة ولكن ذلك لا يمكن أن يكون حقيقي".

وتابع "توتنام نظموا دفاعهم ولكننا بدأنا المباراة بطريقة رائعة وكنا قريبين من الكمال ولكننا اتجهنا لطريق خاطئ".

وشدد "لقد خرجنا من تلك الورطة بفضل جوتا، لقد جعل الأمر مذهلا وعاد الجميع إلى منازلهم في حالة صخب ولكن أنا مدرب الفريق وأقول إننا يجب أن نكون أفضل بعد ثلاثة أيام".

وأضاف "لفترة طويلة من الشوط الأول كنا نلعب أفضل مباراة لنا منذ مدة طويلة ولكننا استقبلنا هدف في نهاية الشوط وكانت المرة الأولى التي لا ندافع فيها بشكل جيد".

وعن إصابته أثناء الاحتفال قال: "لست متأكدا قد تكون الإصابة في أوتار أو العضلة الضامة لا أعرف ولكنها مؤلمة واعتقد أن ذلك كان عقابا لأنني تصرفت بشكل غير جيد ولذلك سأعاني من الآلام لعدة أيام بينما بول تيرني لن يتألم".

وأتم "فان دايك انزلق في الهدف الأول وهذا يمكن أن يحدث ولكن لا يجب أن نتعرض لمثل تلك المواقف، لقد أخبرت اللاعبين أنهم بحاجة إلى استعادة النسق من جديد"

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 56 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 7 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع والذي له مباراة مؤجلة