الكونفدرالية - تأهل يانج أفريكانز إلى نصف النهائي.. وأسيك يطيح بـ المنستيري
الأحد، 30 أبريل 2023 - 22:06
كتب : FilGoal
تأهل فريق يانج أفريكانز التنزاني إلى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد تخطي ريفيرز يونايتد النيجيري.
وتعادل يانج أفريكانز على ملعبه سلبيا مع ريفيرز يونايتد، وذلك بعدما فاز بثنائية دون رد خارج ملعبه.
ليصل إلى نصف نهائي البطولة في مواجهة مارومو جالانتس الجنوب إفريقي الذي تأهل على حساب بيراميدز.
في مباراة أخرى كرر أسيك ميموزا الإيفواري فوزه على الاتحاد المنستيري بثنائية دون رد.
ونجح أسيك في الفوز على ملعبه أمام الاتحاد المنستيري بثنائية دون رد، بعدما فاز بنفس النتيجة في تونس.
ليحجز مكانه في نصف نهائي الكونفدرالية منتظرا المتأهل من الجيش الملكي المغربي واتحاد الجزائر الجزائري.
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