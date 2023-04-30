بيراميدز يخسر من مارومو ويودع الكونفدرالية من ربع النهائي

الأحد، 30 أبريل 2023 - 20:59

كتب : FilGoal

بيراميدز - مارومو جالنتس

ودع بيراميدز كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الخسارة من مارومو جالانتس بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في إياب ربع النهائي.

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ليتأهل الفريق الجنوب إفريقي بعد التفوق في النتيجة الإجمالية بنتيجة 2-1.

وخرج بيراميدز من دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي بعد أن أقصي الموسم الماضي أمام مازيمبي.

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سيطر بيراميدز على مجريات المباراة في الشوط الأول في محاولة لتسجيل الهدف الأول ولكن بدون أي خطورة على المرمى.

وفي الدقيقة الـ 39 وعكس مجريات المباراة تقدم مارومو جالانتس بالهدف الأول عن طريق سيلميبيلو نجيما بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ دفاعي من لاعبي بيراميدز.

وبين شوطي المباراة دفع جايمي باتشيكو بإبراهيم عادل بدلا من بلاتي توريه لمحاولة تعزيز خط الهجوم.

وأهدر فخري لاكاي فرصة التعادل أمام المرمى بعد أن سدد كرة بجوار المرمى.

وبعد دقيقة واحدة تألق أحمد الشناوي في التصدي لكرة قوية من مهاجم مارومو.

وتألق حارس مارومو في التصدي لتسديدة قوية من لاكاي في الدقيقة 71 بعد عمل رائع من رمضان صبحي.

وحاول أحمد توفيق التسديد من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته جاءت فوق المرمى.

وسيلعب مارومو في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة يانج أفريكانز وريفيرز يونايتد.

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