خبر في الجول - الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام الترجي

الأحد، 30 أبريل 2023 - 19:28

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الرجاء

علم FilGoal.com أن النادي الأهلي قرر طلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مواجهة الترجي التونسي ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعتزم مجلس إدارة الأهلي مخاطبة كافة الجهات المعنية بذلك الصدد.

ووصل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي، حيث فاز في الذهاب بهدفين دون رد، وتعادلا سلبيا في الإياب في المغرب.

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وبلغ الأحمر نصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي، ليضرب موعدا مع الترجي التونسي.

وتقام مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي في تونس أحد يومي 12 أو 13 من شهر مايو الجاري.

ثم تقام مباراة العودة في القاهرة أحد يومي 19 و20 من الشهر ذاته، على أن يتم تحديد مواعيد المباريات الرسمية من قبل كل ناد.

وإليكم الأرقام التي حققها الأهلي بعدما تأهل لنصف النهائي الإفريقي:

كرر الأهلي سيناريو الموسم الماضي بعدما فاز على الرجاء في القاهرة وتعادل معه في المغرب خلال ربع النهائي، وتأهل أيضا لنصف النهائي.

المرة الرابعة على التوالي التي يتأهل فيها الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما وصل لهذا الدور في أعوام 2020 و2021 و2022.

كرر الأهلي إنجاز الجيل الذهبي للفريق بقيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه الذي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 مرات متتالية في 2005 و2006 و2007 و2008.

أول مرة أن يحافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام الرجاء في ملعبه في المغرب.

نجح الأهلي لأول مرة في النسخة الحالية من البطولة في الحفاظ على نظافة شباكه في الذهاب والإياب بعدما فعلها فقط في الدور التمهيدي أمام الاتحاد المنستيري التونسي.

وصل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 19 في تاريخ.

يشهد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ظهور الأهلي للمرة السادسة خلال آخر 7 سنوات.

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