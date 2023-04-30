انتهت الكونفدرالية - مارومو (1)-(0) بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مارومو جالانتس ضد بيراميدز في إياب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مباراة الذهاب في مصر كانت قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

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ق82. تسديدة قوية من أحمد توفيق تمر بجوار المرمى.

ق71. الحارس يتألق ويتصدى لتسديدة فخري لاكاي من داخل منطقة الجزاء بعد عمل رائع من رمضان صبحي.

ق55. الشناوي يتألق ويتصدى لانفراد من مهاجم مارومو جالانتس.

ق54. فخري لاكاي يهدر فرصة التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تذهب بجوار المرمى.

نهاية الشوط الأول

ق39. هدف أول لمارومو جالانتس عن طريق نجيما بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ دفاعي.

ق21. سيطرة من بيراميدز ومحاولات لتسجيل الهدف الأول.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل