قمة المعاناة.. هالاند يعادل رقم شيرار والظروف تحطم فولام

الأحد، 30 أبريل 2023 - 18:15

كتب : FilGoal

هالاند

تغلب مانشستر سيتي على مضيفه فولام بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب كرافين كوتيدج ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي سيتي إرلينج هالاند في الدقيقة 3 من ركلة جزاء وجوليان ألفاريز في الدقيقة 36.

فيما سجل كارلوس فينيسيوس هدف فولام الوحيد في الدقيقة 15.

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النتيجة رفعت رصيد مانشستر سيتي إلى 76 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة عن أرسنال الذي لعب مباراة أكثر.

فيما تجمد رصيد فولام عند 45 نقطة من 33 مباراة في المركز العاشر.

معاناة حقيقية

في الدقيقة الثالثة كان إرلينج هالاند يمسك بالكرة ويستعد لتسديد ركلة جزاء، بعد سقوط جوليان ألفاريز داخل منطقة جزاء فولام.

وسجل النرويجي بالفعل، ليعادل رقم ألان شيرار برصيد 34 هدفا، والذي حققه شيرار في الدوري الممتاز بنظام 22 فريقا.

فولام لم يُحبط، حيث تعادل كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 15 بعد تمريرة حاسمة من هاري ويلسون.

ولكن القدر كان بانتظاره، حيث أصيب مدافعه تيم ريم وحل عيسى ديوب بدلا منه في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 36 زاد ألفاريز الطين بلة بالهدف الثاني، بصناعة الجزائري رياض محرز.

المعاناة لن تتوقف هنا

في الشوط الثاني أوقف بيرند لينو بالكاد تسديدة هالاند ليحولها إلى ركنية في الدقيقة 47.

وسقط أندرياس بيريرا مصابا وخرج على نقالة في الدقيقة 58 ليحل توم كايرني بدلا منه، وتزداد أوجاع فولام.

وطالب بوبي ريد لاعب فولام بركلة جزاء بعد سقوطه في المنطقة، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 83 أتى فيل فودين وبرناردو سيلفا بدلا من محرز وألفاريز.

النتيجة رفعت رصيد مانشستر سيتي إلى 76 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة عن أرسنال الذي لعب مباراة أكثر.

فيما تجمد رصيد فولام عند 45 نقطة من 33 مباراة في المركز العاشر.

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