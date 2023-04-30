توقفت سلسلة اللا هزيمة.. هدف برونو يقود مانشستر يونايتد للفوز على أستون فيلا

الأحد، 30 أبريل 2023 - 18:10

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا

حقق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على أستون فيلا بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فوز مانشستر يونايتد أوقف سلسلة لا هزيمة لأستون فيلا امتدت لـ 10 مباريات متتالية، إذ تعرض الفريق للهزيمة للمرة الأخيرة ضد أرسنال يوم 18 فبراير الماضي.

سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد في المباراة برونو فيرنانديز.

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الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ 63 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ 54 في المركز السادس.

التشكيل

بدأ مانشستر يونايتد بثنائي قلب دفاع مكون من فيكتور لينديلوف ولوك شاو.

كاد ماركوس راشفورد أن يتقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثامنة ولكنه أهدر انفرادا بالمرمى.

وحرمت العارضة كاسميرو من التسجيل في الدقيقة الـ 28.

وفي الدقيقة الـ 39 تقدم مانشستر يونايتد أخيرا عن طريق برونو فيرنانديز مستغلا تمريرة من ماركوس راشفورد.

وفي الشوط الثاني سيطر أستون فيلا على المباراة وحاول إدراك التعادل في أكثر من فرصة لولا تألق مدافعي مانشستر يونايتد.

وأنقذ فيكتور لينديلوف أكثر كرات أستون فيلا خطورة برأسه من على خط المرمى.

نيوكاسل × ساوثامبتون

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس التوقيت حقق نيو كاسل الفوز على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم ستيوارت أرمسترونج لساوثامبتون في الدقيقة الـ 41.

وفي الشوط الثاني بدأ نيوكاسل في العودة وتعادل كالوم ويلسون في الدقيقة الـ 54 بعد تمريرة من أليكساندر إزاك.

وفي الدقيقة الـ 79 سجل نيوكاسل الهدف الثاني عن طريق ثيو والكوت بالخطأ في مرمى فريقه.

وبعد دقيقتين فقط عاد ويلسون لتسجيل الهدف الثالث لفريقه والشخصي الثاني بعد أن مر من حارس المرمى مكارثي.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل للنقطة الـ 65 في المركز الثالث ليكون على بعد 9 نقاط من ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي، بينما توقف رصيد ساوثامبتون عند النقطة الـ 20 في المركز الأخير ليفترب الفريق من الهبوط بشكل رسمي.

بورنموث × ليدز

وفي آخر مباريات نفس التوقيت حقق بورنموث الفوز على ليدز بأربعة أهداف مقابل هدف.

سجل أهداف بورنموث في المباراة كل من دومينيك سولانكي وأنتوان سيمينيو، وجيفيرسون ليما الذي سجل هدفين، بينما سجل باتريك بامفورد هدف ليدز الوحيد.

الفوز رفع رصيد بورنموث للنقطة الـ 39 في المركز الـ 13، بينما توقف رصيد ليدز عند النقطة الـ 30 في المركز الـ 16 بفارق نقطة عن ليستر صاحب المركز الـ 18 المؤدي للهبوط.

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