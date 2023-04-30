تشكيل بيراميدز - رمضان صبحي يقود الهجوم ضد مارومو جالانتس

يقود رمضان صبحي تشكيل فريقه بيراميدز في مواجهة مارومو جالانتس في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

ويلعب بيراميدز ضد مارومو جالانتس الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي الكونفدرالية في المباراة التي تقام على ملعب دوبسونفيل ستاديوم.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في القاهرة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي -علي جبر - محمد الشيبي - أحمد فتحي

الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - مصطفى فتحي - وليد الكرتي

الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد سامي - كريم حافظ - محمود دونجا - إسلام عيسى - دودو الجباس - محمود صابر - إبراهيم عادل - فخر الدين بن يوسف