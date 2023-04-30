التشكيل - ظهور صلاح الـ 300 مع ليفربول.. وثلاثي في هجوم توتنام

أعلن كل من يورجن كلوب مدرب ليفربول وريان ماسون مدرب توتنام تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويحل توتنام ضيفا على ليفربول في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبدأ صلاح في التشكيل الأساسي في مباراته الـ 300 مع ليفربول، كما يبدأ لويس دياز المباراة بشكل أساسي للمرة الأولى منذ إصابته قبل كأس العالم.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

الحارس: أليسون بيكير.

الدفاع: أليكساندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجل فان دايك - روبيرتسون.

الوسط: فابينيو - هارفي إيليوت - كورتس جونز.

الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز.

ويلعب توتنام بثلاثي هجومي مكون من ديان كولوسفسكي وهاري كين وهيونج مين سون.

وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

الحارس: فريزر فورستر.

الدفاع: إريك داير - كريستيان روميرو - بن دافيز.

الوسط: يدرو بورو - إميل هويبرج - أوليفير سكيب - إيفان بيريسيتش.

الهجوم: ديان كولوسفسكي - هاري كين - سون هيونج مين

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة وبفارق نقطة عن توتنام صاحب المركز الخامس وبمباراة أقل.