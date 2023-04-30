انتهت في الدوري الإنجليزي - فولام (1) - (2) سيتي.. مانشستر يونايتد (1) - (0) أستون فيلا

الأحد، 30 أبريل 2023 - 15:54

كتب : FilGoal

جون ستونز - مانشستر سيتي وأرسنال

تنطلق منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ويحل مانشستر سيتي ضيفا على فولام، بينما يستضيف مانشستر يونايتد فريق أستون فيلا.

ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 73 نقطة بينما يونايتد في المركز الرابع بـ 60 نقطة، ويأتي فولام في المركز العاشر بـ 45 نقطة أما أستون فيلا ففي المركز السادس بـ 54 نقطة.

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فولام (1) - (2) مانشستر سيتي

ق 59 توم كايرني بدلا من أندرياس بيريرا

ق 55 إصابة خطيرة لأندرياس بيريرا واللاعب يخرج على نقالة

ق 47 هالاند يسدد بعد تمريرة من جريليش ولكن الحارس يتصدى

بداية الشوط الثاني

ق36 جووووووول ألفاريز يتقدم بعد تمريرة من رياض محرز

ق27 جريليتش يهدر في العارضة بعد تمريرة رائعة من هالاند

ق15 جوووووول كارلوس فينسيوس يعادل النتيجة

ق3 جوووووول هالاند على يسار حارس المرمى

ق2 ركلة جزاء مبكرا

انطلاق المباراة

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مانشستر يونايتد (1) - (0) أستون فيلا

ق39 جووووووول برونو يتقدم بعد تمريرة من راشفورد

ق28 العارضة تحرم كاسيميرو من هدف التقدم

ق8 راشفورد يهدر انفرادا محققا

انطلاق المباراة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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