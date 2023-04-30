تشكيل مانشستر يونايتد - سابيتزر ضمن ثلاثة تغييرات أمام أستون فيلا

أجرى إريك تين هاج ثلاثة تغييرات في تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي أمام أستون فيلا.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق أستون فيلا ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويبدأ مارسيل سابيتزر ضمن التشكيل الأساسي لتدعيم الوسط رفقة الثنائي كاسيميرو وكريستيان إريكسن.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور ليندلوف - لوك شاو - تيريل مالاسيا

الوسط: برونو فيرنانديز - كريستيان إريكسن - مارسيل سابيتزر - كاسيميرو - جادون سانشو.

الهجوم: ماركوس راشفورد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 60 نقطة من 31 مباراة خاضهم الفريق.

بينما أستون فيلا في المركز السادس بـ 54 نقطة من 33 مباراة.

ولم يتعرض أستون فيلا للخسارة في آخر عشر مباريات خاضهم الفريق.

بينما مانشستر يونايتد كان قد تعادل في مباراته الأخيرة أمام توتنام بعد ثلاثة انتصارات متتالية.