تشكيل مانشستر سيتي - تغييران من جوارديولا أمام فولام.. ودي بروين خارج القائمة

أعلن نادي مانشستر سيتي تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة فولام ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأجرى بيب جوارديولا تبديلين في تشكيل الفريق عن تشكيل مواجهة أرسنال الأخيرة.

ودفع جوارديولا بالثنائي رياض محرز وخوليان ألفاريز بدلا من كيفن دي بروين وبرناردو سيلفا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: مانويل أكانجي - جون ستونز - روبن دياز - كايل ووكر

الوسط: رودريجو - رياض محرز - إلكاي جوندوجان - جاك جريليش.

الهجوم: خوليان ألفاريز - إرلينج هالاند.

وخرج كيفن دي بروين من قائمة الفريق إذ لا يتواجد على دكة البدلاء بالإضافة إلى ناثان أكي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة وبفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، ولدى مانشستر سيتي مباراتين أقل.

بينما يتواجد فولام في المركز العاشر برصيد 45 نقطة من 32 مباراة خاضهم الفريق.