فابينيو: ليفربول يقدم حاليا أفضل مستوياته هذا الموسم

الأحد، 30 أبريل 2023 - 12:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يرى فابينيو لاعب وسط ليفربول أن فريقه يلعب بأفضل مستوى له هذا الموسم في الفترة الأخيرة.

ليفربول يستقبل توتنام ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد بعدما فاز بمبارياته الـ3 الأخيرة ضد ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست ووست هام يونايتد.

وقال فابينيو في تصريحات لموقع ناديه: "أعتقد أننا نقدم الآن أفضل مستوى لنا هذا الموسم".

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وأضاف "نحن نلعب بشكل جيد الآن. لأننا نلعب في منتصف الأسبوع ونهاية الأسبوع، يمكننا مواصلة اللعب بشكل جيد حقًا. بدنيًا، أشعر أن الفريق جيد يضًا"

وتابع "قمنا بتغيير بعض الأشياء في خطة اللعب. الآن ي تحرك ترينت ألكسندر أرنولند نحو نصف الملعب بجواري وأعتقد أن الأمور سارت بشكل جيد بالنسبة لنا. إنه لاعب جيد في التعامل مع الكرة. أعتقد أننا نقوم بعمل جيد سويًا ونفهم بعضنا البعض".

وواصل "أعتقد أن الفريق ككل يلعب بشكل جيد في الوقت الحالي، فقط علينا فقط الحفاظ على هذا المستوى ومواصلة اللعب بشكل جيد والفوز بالمباريات".

وعن مواجهة توتنام يوم الأحد، قال "في هذا الوقت من الموسم تقاتل كل الفرق من أجل شيء ما، والجميع يحتاج حقًا إلى النقاط، وكذلك نحن. لدينا هدفنا وهو الفوز في كل مباراة".

في حالة الفوز على توتنام صاحب المركز الخامس سيرتقي ليفربول (السابع حاليا) إلى المركز الخامس برصيد 56 نقطة، لو تعثر أستون فيلا صاحب المركز السادس أمام مانشستر يونايتد الرابع.

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