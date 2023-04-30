توجاي: الأهلي فريق كبير بالطبع ولكن نحن الترجي

أشاد محمد أمين توجاي مدافع الترجي بتأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الترجي رغم التعادل مع شبيبة القبائل بهدف لكل منهما في مباراة الإياب، وكان الفريق التونسي قد اقتنص الفوز ذهابا بهدف دون مقابل.

وقال محمد أمين توجاي عبر موقع Foot 24: "فريق الأهلي بالطبع فريق كبير ولكن نحن أيضا الترجي".

وشدد المدافع الجزائري "كل الاحتمالات واردة وإن شاء الله نتأهل للنهائي".

وأضاف توجاي "لا أتفق أن مباراتنا ضد شبيبة القبائل هي الأضعف في ربع النهائي كما يقال".

وأوضح "شبيبة القبائل فريق كبير ولديه تاريخ وسبق وربحوا الوداد وفرق كبرى ومن لم ينجحوا في الانتصار عليه هو الترجي".

وتابع "حققنا الفوز في أرضهم وبالتأكيد تأهلهم يعني أنهم من أفضل ثمانية فرق في إفريقيا".

واختتم توجاي تصريحاته "كانت مواجهة صعبة خاصة بعد تلقي هدف التعادل وكما يقولون تأهل بشق الأنفس، ولكن الأهم هو حجز بطاقة الوصول لنصف النهائي".

ويضرب الأهلي موعدا مع الترجي التونسي في نصف النهائي.

وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين في تونس أحد يومي 12 أو 13 من شهر مايو الجاري.

وتُلعب في استاد رادس الخاص بفريق الترجي التونسي.

ثم تقام مباراة العودة في القاهرة أحد يومي 19 و20 من الشهر ذاته.

ويحتضن استاد القاهرة مباراة الإياب بين الأهلي والترجي.

على أن يتم تحديد مواعيد المباريات الرسمية من قبل كل ناد.