رقمان تاريخيان ينتظران صلاح أمام توتنام

الأحد، 30 أبريل 2023 - 11:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل في شباك توتنام

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه توتنام يوم الأحد.

ويحل توتنام ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

لو شارك صلاح في اللقاء سيكون الظهور رقم 300 له بقميص ليفربول.

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إذا سجل صلاح هدفا في مرمى توتنام سيرفع رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي إلى 135 هدفا، ليرتقي إلى المركز الخامس في ترتيب هدافي فريقه عبر تاريخ المسابقة.

وبذلك سيتساوى لاعب المقاولون العرب السابق مع هاري تشامبرز في المركز الخامس.

هذا الهدف المنتظر سيجعل توتنام ثاني أكثر الفرق التي هز صلاح شباكها، بالتساوي مع ماتشستر سيتي برصيد 11 هدفا، خلف مانشستر يونايتد (12 هدفا).

يذكر أن صلاح سجل في المباريات الـ6 الأخيرة التي لعبها على ملعب أنفيلد (7 أهداف)، بذلك يقترب من رقم لويس سواريز كأكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف في مباريات متتالية على ملعب أنفيلد، في 8 مباريات متتالية.

صلاح سجل 11 هدفا في 7 من آخر 8 مباريات لعبها على ملعب أنفيلد في جميع المسابقات.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 27 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 299 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 183 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول توتنام
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