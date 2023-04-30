الرجاء يعلن وفاة مشجعة قبل مواجهة الأهلي

أعلن نادي الرجاء المغربي وفاة نورة مشجعة الفريق بل انطلاق مواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت تقارير مغربية قد كشفت عن وفاة مشجعة الرجاء قبل انطلاق المباراة بسبب التدافع أمام بوابات مركب محمد الخامس من أجل حضور المواجهة.

وتقدم نادي الرجاء برئاسة عزيز البدراوي بتعزية في وفاة مشجعة الفريق.

وكتب حساب الرجاء الرسمي: "يتقدم عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء باسمه ونيابة عن كافة النادي بأحر عبارات التعازي لعائلة المشجعة الرجاوية نورة والتي وافتها المنية قبل مباراة فريقنا أمام الأهلي المصري".

"ويعبر رئيس الرجاء وكافة مكونات الفريق عن حزنهم العميق لفقدان عضو من العائلة الرجاوية، ولا يسعهم إلا أن يرفعوا أكف الضراعة للمولى عز وجل راجين منه أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه ويرزق ذويها الصبر والسلوان".

وكان الرجاء المغربي قد استضاف الأهلي على مركب محمد الخامس مساء أمس السبت ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وينعي FilGoal.com وفاة مشجعة الرجاء ويدعو الله أن يلهم أهلها الصبر والسلوان.