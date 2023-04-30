مؤتمر الكبيّر: جزئيات صغيرة كنا نتمناها لصالحنا للتسجيل أمام الأهلي

أوضح منذر الكبيّر المدير الفني لـ الرجاء المغربي أن التفاصيل الصغيرة لم تكن في صالح فريقه ضد الأهلي.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال بعدما فرض التعادل السلبي على الرجاء في المغرب عقب الفوز ذهابا 2-0.

وقال الكبيّر عبر المؤتمر الصحفي: "اللاعبون قدموا ما يجب عليهم أثناء اللقاء من استحواذ وخلق فرص، كانت هناك جزئيات صغيرة كنا نتمناها لصالحنا للتسجيل. لكن غاب عنا التوفيق".

وأردف "قدمنا مشوارا جيدا في دوري أبطال إفريقيا، في عالم الكرة رغم العمل بجهد لكن تصادفك عوامل لن تتحكم فيها، مثل ضياع ركلة جزاء أو غيرها".

وفي تصريحات نقلها موقع "le360" المغربي فأن الكبيّر حمّل مواطنه فوزي البنزرتي مسؤولية نتائج الفريق.

وقال الكبيّر إنه تسلم مهمة الفريق وهو يحتل المركز الثالث عشر في جدول الدوري.

وبدأ البنزرتي الموسم مع الفريق ورحل بعد مرور 3 جولات فقط من الدوري المغربي.























































وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء بهدفين مقابل لا شيء في مجموع المباراتين، ليضرب موعدا مع الترجي في نصف النهائي.

وإليكم الأرقام التي حققها الأهلي بعدما تأهل لنصف النهائي الإفريقي:

كرر الأهلي سيناريو الموسم الماضي بعدما فاز على الرجاء في القاهرة وتعادل معه في المغرب خلال ربع النهائي، وتأهل أيضا لنصف النهائي.

المرة الرابعة على التوالي التي يتأهل فيها الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما وصل لهذا الدور في أعوام 2020 و2021 و2022.

كرر الأهلي إنجاز الجيل الذهبي للفريق بقيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه الذي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 مرات متتالية في 2005 و2006 و2007 و2008.

أول مرة أن يحافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام الرجاء في ملعبه في المغرب.

نجح الأهلي لأول مرة في النسخة الحالية من البطولة في الحفاظ على نظافة شباكه في الذهاب والإياب بعدما فعلها فقط في الدور التمهيدي أمام الاتحاد المنستيري التونسي.

وصل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 19 في تاريخ.

يشهد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ظهور الأهلي للمرة السادسة خلال آخر 7 سنوات.

وتقام مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي في تونس أحد يومي 12 أو 13 من شهر مايو الجاري.

ثم تقام مباراة العودة في القاهرة أحد يومي 19 و20 من الشهر ذاته.

على أن يتم تحديد مواعيد المباريات الرسمية من قبل كل ناد.